Wovor hat Seehofer Angst?

Der Bundesinnenminister lehnt eine Studie zu möglichen rassistischen Polizeikontrollen ab. Das ist kurzsichtig und schadet vielen Beteiligten.

Schon seit langem sieht sich die Polizei auf Landesebene, vor allem aber die Bundespolizei dem Vorwurf des Racial Profiling ausgesetzt. Demnach seien bei verdachtsunabhängigen Personenkontrollen häufig Schwarze und Menschen mit Migrationsgeschichte betroffen. Der Bund der Kriminalbeamten fordert Aufklärung, um mögliche Mängel beseitigen zu können. Die Polizeigewerkschaft GdP hingegen wertet das Thema als nicht existent und übertrieben dargestellt.

Das mag ja auch so sein. Aber gerade deshalb wäre es doch richtig, in einer wissenschaftlich anerkannten, unabhängigen und damit gesinnungs- und vorurteilsfreien Studie festzustellen, ob der Vorwurf der Diskriminierung grundsätzlich, punktuell oder gar nicht stimmt. Bundesinnenminister Seehofer (CSU) hält die Studie, die er selbst schon vor Wochen ankündigte, mittlerweile für überflüssig und hat sie einkassiert.

Seehofer schadet den Beamten, die ihre Arbeit gewissenhaft verfolgen

Die Entscheidung ist kurzsichtig, falsch und schadet vielen Beteiligten. Zum einen den vom Racial Profiling Betroffenen, so der Vorwurf zutrifft. Zum anderen den vielen Frauen und Männern bei der Polizei, die täglich gewissenhaft ihre Arbeit erledigen und dennoch unter Generalverdacht stehen.

Dieser Generalverdacht lässt sich nämlich nicht ausräumen, indem der Bundesinnenminister per Dekret erklärt, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Grundsätzlich gilt: Die Polizei ist eine Stütze des Rechtsstaats und muss sich nicht verstecken. Wovor also hat Seehofer Angst?