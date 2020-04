Wüst und Co. müssen aus dem Fiasko lernen

Wer öfter mal den Rhein über die Leverkusener Rheinbrücke queren muss, weiß, welche Nöte Pendler und Lastwagenfahrer in diesem Bereich haben. Die Brummis müssen ewige Umwege in Kauf nehmen, die Autofahrer stehen – außer aktuell in den Corona-Zeiten – oft genug im Stau.

Die Nachricht vom fehlerhaften Stahl aus China macht den Tunnel der Düsternis für diese genervten Verkehrsteilnehmer noch ein bisschen düsterer. Denn die Fertigstellung des neuen Bauwerks wird sich durch die Kündigung der Baufirma um mehrere Jahre verzögern.

Minister und Behörde haben nicht gut genug hingesehen

Dass die Opposition nun den aktuellen Landesverkehrsminister in den Fokus dieses Verkehrs-Gaus rückt, ist richtig. Die Vorplanung lief zwar noch zu rot-grünen Zeiten. Die Vorwürfe, dass der Stahl nicht tauglich ist für die Belange einer solchen Brücke, sind aber auch kurz nach schwarz-gelber Regierungsverantwortung bekannt geworden.

Da haben der Minister und seine verantwortliche Behörde nicht genau genug hingesehen und nicht entschlossen genug gehandelt.

Der beste Preis bringt nicht unbedingt das beste Ergebnis

Das Debakel zeigt, dass der beste Preis keineswegs das beste Ergebnis bringt. Und es sollte Warnung sein für die Baupläne der Schwesterbrücke bei Duisburg. Das Bauwerk ist zwar nicht ganz so marode wie die Leverkusener Rheinquerung, aber auch hier muss gehandelt werden.

Ein weiteres Fiasko, das zu Verzögerungen bei der Fertigstellung führt, kann sich die Autobahninfrastruktur in der Region nicht erlauben.