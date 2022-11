Ziemlich absurd und verlogen

Überschattet von mehreren globalen Krisen ist die Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten eröffnet worden. Lohnt sich der Aufwand?

Ob es wirklich sinnvoll ist, dass nun 40.000 Menschen aus 200 Ländern in den ägyptischen Badeort Scharm el Scheich reisen, um dort über Verbesserungen des Weltklimas zu beraten, darf bezweifelt werden. Masse bedeutet leider nur selten Klasse.

Tatsächlich sieht es fürs Weltklima gar nicht gut aus. Gab es schon vor dem 24. Februar 2022 nur wenig Bewegung in der Verringerung von CO 2 , zerstörte der Krieg Russlands in der Ukraine alle Hoffnungen auf Fortschritt: Nicht nur hierzulande läuft die Kohleverbrennung wieder auf Hochtouren. Weil aus Moskaus Pipelines kein Gas mehr fließt, kaufen wir Fracking-Gas aus den USA oder vom Golf und ermuntern afrikanische Länder, mehr Fossiles aus dem Boden zu fördern. Oft sind das jene Staaten, denen wir noch kürzlich empfohlen haben, mehr auf erneuerbare Energien zu setzen.

Trotz alledem ist jede noch so kleine Bemühung für mehr Klimaschutz lebenswichtig

Wie absurd die aktuelle Energielage ist, verdeutlicht das Gastgeberland Ägypten: Dort wird in den Kraftwerken anstatt Gas nun mehr Diesel verbrannt – weil man das Erdgas lieber den westlichen Staaten verkauft. Die Millionen Menschen am Nil müssen das übrigens alles hinnehmen, weil die Machthaber in Kairo jede Kritik brutal unterdrücken. All das lässt die UN-Klimakonferenz ziemlich verlogen erscheinen. Zumal selbst Klimaaktivisten per Flieger anreisen.

Doch trotz alledem ist jede noch so kleine Bemühung für mehr Klimaschutz richtig und lebenswichtig. Die zunehmenden Dürren, Hochwasser und Stürme bereiten vor allem den ärmeren Ländern im Süden die größten Probleme. Viele Menschen dort sind verzweifelt. Wer von der Bekämpfung von Fluchtursachen spricht, muss also hier endlich Lösungen finden.

Letztlich kommt es auf den guten Willen von USA, China, Europa und Russland an: Wenn sie als die größten CO 2 -Produzenten nicht übereinkommen, bleibt das Weltklima auf der Strecke. Und nach Einigkeit sieht es angesichts von Kriegen und Drohungen leider nicht aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung