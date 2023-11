Mendener Milliarden-Kiste steht jetzt im Museum

Menden/Hemer Mit Behältern von „Kisten Schulte“ werden 2002 zur Euro-Einführung Milliarden D-Mark-Münzen aus Banken und Geschäften herausgebracht.

Das Industriemuseum Rödinghausen ist ein Hort der Geschichte wie auch unglaublicher Geschichten, die sich oft hinter eher unscheinbaren Ausstellungsstücken verbergen. So verhält es sich auch mit dem jüngsten Exponat, das der Hemeraner Verpackungs-Hersteller Schulte dem Museum gestiftet hat: eine Holzkiste. Dass Museumsleiterin Jutta Törnig-Struck und ihre Stellvertreterin Rabea Badeda ausgerechnet eine Holzkiste als ein „absolutes Highlight“ der am 19. November beginnenden Ausstellung „Aufbewahrt und ausgepackt“ ansehen und ihr sogar einen eigenen Raum gewidmet haben, hat genau mit solch einer Episode aus der Mendener Industriegeschichte zu tun. Denn bis 2011 war der im Volksmund „Kisten Schulte“ genannte Hersteller an der Keplerstraße in Menden beheimatet.

150.000 Kisten für zigtausende Tonnen an Münzgeld in wenigen Monaten gebaut

So sah sie aus, die Deutsche Mark: Viele schworen auf die alte Währung und waren skeptisch gegenüber dem Euro. Foto: Thomas Hagemann / Westfalenpost

Rückblende: Als Anfang 2002 die D-Mark gegen den Euro ausgewechselt wird, müssen zigtausende Tonnen an Münzgeld in Mark- und Pfennigstücken eingesammelt und abtransportiert werden. „Für die Transportbehälter hatte die Bundesbank schon 2001 eine EU-weite Ausschreibung veröffentlicht, wie zuvor schon für die Kisten der Euro-Rohlinge“, berichtet Schulte-Vertriebschef Klaus Gisselmann. Da „Kisten Schulte“ mehrere Hersteller von Rohlingen zu seinen Kunden zählt, werden die Mendener auf diese Ausschreibung aufmerksam und bewerben sich darum. Was dann passiert, bereitet den Verantwortlichen erstmal unruhige Nächte, wie Technik-Spezialist Uwe Neuhaus berichtet. Denn mit dem Zuschlag wird daraus ein Riesen-Auftrag: 124.000 Kisten sind herzustellen und am Stichtag binnen 24 oder 48 Stunden auszuliefern. „Wir mussten also viel auf Vorrat produzieren, zumal wir noch eine Optionsmenge hergestellt haben und damit auf insgesamt 150.000 Behältnisse kamen“, erinnert sich Gisselmann. Uwe Neuhaus erinnert sich an satte 15 rasche Neueinstellungen allein wegen dieser Herausforderung.

Findige Mendener mit Eigenbau: Stabiler und zuverlässiger als das Bundesbank-Muster

Bei einem Teil der Sperrholzkisten hält sich „Kisten Schulte“ ans vorgegebene Muster, allerdings haben die findigen Mendener auch eine eigene Kiste entworfen, die den Transport einfacher macht und mit 8 statt 6 Millimeter Holzstärke auch mehr aushält. Immerhin muss jedes Behältnis Münzen mit einem Gesamtgewicht von etwa 700 Kilo aufnehmen, und es müssen fünf davon übereinander stapelbar sein, die unterste als knapp drei Tonnen tragen. Auch mit ihrer Kiste „Made in Menden“ hat sich Firma Schulte beworben, und auch damit sind sie zum Zuge gekommen.

Kiste mit „Heiermännern“ enthält 300.000 Mark, bei Pfennigstücken sind es nur 3000

Schon früh im Jahr 2001 startet die Produktion beider Typen, bei der die Mendener mit dem Hersteller Bässler im Süden der Republik zusammenarbeiten. Da jedes Behältnis sortenrein mit Münzrollen vollgepackt werden muss, enthält jeder Kiste mit Pfennigstücken am Ende 3000 D-Mark in Kleinstgeld. Wird eine Kiste dagegen mit 5-Mark-Stücken befüllt, dann liegen darin sage und schreibe 300.000 Euro. Wären demnach alle 150.000 Schulte-Kisten nur mit „Heiermännern“ befüllt gewesen, man hätte darin 45 Milliarden Euro aus den zahlreichen Anlaufstellen, darunter auch Supermarktzentralen, zur Landesbank nach Düsseldorf transportiert. Bei lauter Pfennigstücken wären es immerhin noch 45 Millionen Mark gewesen. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen.

Das Entscheidende ist immer die Geschichte hinter den Dingen. Jutta Törnig-Struck

Kurzes Leben: Die meisten Holzkisten sind gleich mit dem Geld verbrannt

Und wo sind all die aufwendig gearbeiteten Kisten aus Menden geblieben? „Die meisten sind beim Einschmelzen des Kleingeldes oder beim Verbrennen der Scheine mit in Flammen aufgegangen“, berichtet Gisselmann über ein eher kurzes Leben seiner damaligen Produkte. Und so ist auch das aktuelle Ausstellungsstück ein Nachzügler aus dem Jahr 2011, mit dem ausschließlich Euro transportiert worden sind. Allerdings gleicht das Modell exakt dem Eigenbau aus 2001. „Das ist angesichts der Geschichte dahinter ein unglaubliches Geschenk für unsere Sammlung“, strahlt Jutta Törnig-Struck. „Ich freue mich total über eine Kostbarkeit, die sonst kein Museum zeigen kann. Und das Entscheidende ist immer die Geschichte hinter den Dingen.“

