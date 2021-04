Metzelders Anwalt: Mein Mandant ist nicht pädophil

Düsseldorf. Christoph Metzelder muss sich wegen kinderpornografischer Bilder verantworten. Jetzt gibt sein Anwalt Einblick in Metzelders Seelenzustand.

Christoph Metzelders Verteidiger Prof. Ulrich Sommer hat in einem Interview mit RTL beteuert, dass sein Mandant „natürlich nicht pädophil“ ist. Metzelder muss sich, wie mehrfach berichtet, ab Donnerstag kommender Woche vor dem Amtsgericht Düsseldorf verantworten, die Anklage wirft ihm den Besitz und das Verschicken kinderpornografischer Dateien vor.

„Er weiß, was er gemacht hat“, sagte Sommer. „Er weiß auch, dass man das als Fehler bezeichnen kann. Und er weiß, dass er sich seiner Verantwortung stellen muss. Herr Metzelder selber war über sich selbst erschrocken, als das alles aufgetaucht ist, über sich erschrocken, dass es so etwas wie ein Doppelleben gibt.“ Er sei aber nicht pädophil, es sei eher um „diesen Kick auch mit Dingen“ gegangen, „die man tunlichst nicht angefasst haben sollte.“

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler hat laut Anklage Fotodateien mit kinderpornografischen Bildern an eine 40-jährige Frau in Hamburg geschickt, die ihn schließlich anzeigte und in einem Gespräch mit der „Zeit“ schwer belastet hat. Sommer hatte sie als „Provokateurin“ bezeichnet.

Rechtsanwalt Prof. Dr. Ulrich Sommer Foto: Verte Rechtsanwälte

Gegen die Frau, die mit Metzelder eine kurze Liaison hatte, liegt ein Strafbefehl vor, weil sie ihn aus Sicht der Staatsanwaltschaft ermuntert habe, weitere Bilder zu schicken. Ihr Anwalt geht dagegen vor, es wird eine Verhandlung geben, die dazu führt, wird.

Dass Metzelder kinderpornografisches Material auf seinem Smartphone besaß, streitet Sommer nicht ab, versuchte aber es herunterzuspielen: Es sei „gerade nicht eine ganze Menge“ gewesen, so der Anwalt. Da werde „maßlos übertrieben“. Auf dem Handy habe man Bilder von jungen Frauen gefunden, die auch „Si oder ich attraktiv fänden“. Sommer beharrte darauf, dass das Benutzen eines Bildes „in der Strafbarkeit ganz erheblich unter dem angesiedelt sein muss, was dann beim tatsächlichen Missbrauch erfolgen muss.“

Er bestätigte, dass Metzelder sich in einer Therapie befinde und erzählte, dass es um ihn einsam geworden sei. Kontakte zu anderen Menschen seien praktisch abgebrochen.