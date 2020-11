Millionenraub beim Zoll Emmerich: Fahndung nach Tatfahrzeug

Emmerich. Nach dem 6,5-Millionen-Euro-Raub beim Hauptzollamt Emmerich bittet die Polizei um Hinweise zum schwarzen Tatfahrzeug – eine Komplett-Doublette.

Nach dem Einbruch in das Hauptzollamt in Emmerich am 1. November, bei dem wie berichtet 6,5 Millionen Euro gestohlen wurden, fahnden die Strafverfolgungsbehörden nun auch nach dem Auto, das einer der Tatverdächtigen benutzt hat, der sich in auffälliger Weise in Tatortnähe aufgehalten hat und von dem bereits Fotos veröffentlicht wurden.

Ein Toyota Avensis Kombi wird gesucht

Dabei handelte es sich um einen schwarzen Toyota Avensis Kombi, Modellreihe T27, Produktionszeitraum 2012 bis 2015. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist für ein gleiches Modell ein Klever Kennzeichen (KLE) bereits vom Straßenverkehrsamt ausgegeben, so dass die Ermittler sicher sind, dass es sich bei dem von den Tätern genutzten Auto und Kennzeichen um eine sogenannte Komplett-Doublette des legal existierenden Fahrzeugs handelt.

Hinweise werden erbeten unter 02821/504 5200 oder per Mail an EK-Kern.Kleve@polizei.nrw.de .

[ Sie wollen keine Entwicklung in dem Fall verpassen? In unserem Newsletter berichten wir jeden Abend aus über die wichtigsten Nachrichten aus Emmerich. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen .]