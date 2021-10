MSV Duisburg feuert Trainer Pavel Dotchev - Schubert übernimmt

Duisburg. Fußball-Drittligist MSV Duisburg trennt sich von seinem Trainer Pavel Dotchev. Nachwuchschef Uwe Schubert übernimmt für den Übergang.

Der MSV Duisburg hat am Donnerstag-Vormittag die Reißleine gezogen. Der Fußball-Drittligist trennte sich von Trainer Pavel Dotchev. Wie der MSV mitteilte, übernimmt Jugendcheftrainer Uwe Schubert für den Übergang. Schubert wird demnach auch am 16. Oktober beim nächsten Ligaspiel beim FSV Zwickau die Verantwortung tragen.

Der #MSV hat Chef-Trainer Pavel #Dotchev von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt. Uwe #Schubert und das Co-Trainer-Team übernehmen interimsweise und auch beim Spiel in Zwickau.



MSV Duisburg: Mannschaft ließ Pavel Dotchev im Stich

Pavel Dotchev hatte das Amt beim MSV Duisburg am 1. Februar übernommen, nachdem sich der MSV wenige Tage zuvor von Gino Lettieri getrennt hatte. Dotchev konsolidierte die Zebras, das Team nahm in der 3. Liga Kurs auf den Klassenerhalt. Dotchev erreichte zwar das Ziel, am Ende stolperte seine Mannschaft jedoch über die Ziellinie. Hinzu kam die 2:6-Pleite im Niederrheinpokal beim Regionalligisten Wuppertaler SV. So wurde schon wenige Monate nach seiner Amtsübernahme klar: Die Mannschaft hat den dritten Trainer in der laufenden Saison im Regen stehen lassen.

Die neue Saison stand für Dotchev von Beginn an unter einem schlechten Stern. Im Zuge mehrerer Corona-Fälle mussten die Duisburger die Saisonvorbereitung abbrechen und ins Homeoffice verlegen. Nicht nur der Auftritt beim eigenen Traditionsturnier fiel aus, der MSV konnte auch an den ersten beiden Spieltagen der neuen Saison nicht antreten.

MSV Duisburg rutschte auf einen Abstiegsplatz

Trotzdem verlief der Saisonstart verheißungsvoll. Der MSV besiegte Aufsteiger TSV Havelse mit 3:0. Danach folgte jedoch die Ernüchterung. Am vergangenen Samstag rutschte der MSV durch die 0:1-Niederlage gegen den SV Meppen auf einen Abstiegsrang. Die Zebras verbuchten in elf Spielen nur zwölf Punkte und belegen aktuell Tabellenplatz 17. Insgesamt holte Dotchev, der Rekordtrainer der 3.Liga ist, beim MSV zehn Siege, vier Unentschieden und 13 Niederlagen.

Im November letzten Jahres hatte der MSV Trainer Torsten Lieberknecht gefeuert. Nachfolger Gino Lettieri musste Ende Januar gehen. Nun hat es Pavel Dotchev erwischt.

