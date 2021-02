Nach Debakel: Deutsche Biathleten wollen Wiedergutmachung

Bled. Die falsche Skiauswahl zum WM-Auftakt ärgert Arnd Peiffer. Im Sprint am Freitag will es der deutsche Hoffnungsträger besser machen.

Am Donnerstagmittag zeigte sich über dem slowenischen Bled erstmals seit Tagen die Sonne. Gepaart mit sinkenden Temperaturen bis in den zweistelligen Minusbereich soll sie im weiteren WM-Verlauf auch auf der Pokljuka-Ebene scheinen. Gute Aussichten für die deutschen Biathleten, die im Männer-Sprintrennen an diesem Freitag (14.30 Uhr/ARD, Eurosport live) in die Erfolgsspur finden wollen?

„Ich mag es, wenn es kalt ist und die Streckenbedingungen härter sind“, sagt Arnd Peiffer, der Routinier im Team. „Das kommt auch unserem Material entgegen.“ Beim WM-Auftakt mit der Mixed-Staffel hatten er und Teamkollege Erik Lesser bei der Skiauswahl danebengelegen. Heraus sprang am Ende nur ein enttäuschender siebter Platz.

Norweger laufen einfach los

„Wir haben den falschen Belag gewählt und damit Schiffbruch erlitten. Das ist superärgerlich, da es sich ja auch aufs Schießen auswirkt, wenn es auf der Strecke nicht so läuft“, beschreibt Peiffer. Ihn wurmt der Fehlgriff umso mehr, da er – wie die anderen deutschen Athleten – in den Entscheidungsprozess mit den Servicetechnikern eingebunden war: „Die Norweger beispielsweise sind gar nicht integriert. Die kriegen kurz vor dem Start ihren Ski und laufen los.“

Doch mit der Erfahrung von bislang zehn Weltmeisterschaften und nach dem Austausch mit Lesser beim Abendessen in der gemeinsamen Ferienwohnung, war der Fokus bereits auf die nächste Aufgabe gerichtet: „Jetzt gilt es, weiterzumachen und es besser zu machen.“ Auf Peiffer ruhen am Freitag die größten Hoffnungen. Er hat mit dem Massenstart-Erfolg von Hochfilzen nicht nur den einzigen deutschen Saisonsieg errungen, sondern im Sprint auch seine größten Erfolge gefeiert. Auf der 10-km-Distanz holte der Niedersachse sieben seiner elf Einzelsiege, wurde vor zehn Jahren in Khanty-Mansijsk Weltmeister und als Krönung 2018 in Pyeongchang Olympiasieger.

"Wir werden angreifen"

Trotzdem gibt er sich zurückhaltend: „Ich denke nicht, dass meine Chancen im Sprint größer sind als in den anderen Rennen. Es wird verdammt schwer, weil es wahnsinnig eng zugehen wird. Aber wir werden angreifen“, meint der 33-Jährige. Zur Einstimmung will er mit Kumpel Lesser ein paar Dartspfeile werfen, „auch wenn ich meistens verliere“. Komplettiert wird das deutsche Team von Benedikt Doll, 2017 ebenfalls schon Weltmeister im Sprint, und Johannes Kühn. Der Bayer hat sich vor zwei Wochen als EM-Dritter auf der kurzen Strecke für einen Einsatz empfohlen.

Doch die Favoritenrolle liegt klar bei den Norwegern. Sie haben in den bisherigen sechs Weltcup-Sprints des Winters den Sieg allein unter sich ausgemacht. Dreimal jubelte Johannes Thingnes Bö, jeweils einmal sein Bruder Tarjei, Johannes Dale und Sturla Holm Laegreid. „Ich rechne fest damit, dass wieder ein Norweger auf dem Podest stehen wird. Um sie zu schlagen, muss man einen perfekten Tag erwischen“, weiß Peiffer. „Da muss alles passen: Form, Renneinteilung, Schießen, Material.“ Und Überflieger Bö, der ihm auf den 7,5-km-Teilstück in der Mixed-Staffel 45 Sekunden abgenommen hatte, sollte ein bisschen schwächeln. Nur zur Sicherheit.