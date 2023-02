Nachhaltigkeit E-Autos: In letzter Minute noch THG-Prämie für 2022 sichern

Essen. Mit dem E-Auto Geld verdienen – das geht dank der THG-Quote. Wer die Frist für 2022 verpasst hat, dem bleiben nur noch wenige Tage. So geht's.

Halter von E-Autos können sich seit 2022 jährlich mehrere Hundert Euro an „Taschengeld“ verdienen – indem sie ihre eingesparten CO 2 -Emissionen jenen verkaufen, die ihre Klimaschutz-Verpflichtungen nicht erfüllt haben. Das gilt auch, wenn das Fahrzeug geleast ist. Wer die sogenannte THG-Quote für 2022 noch nicht beantragt hat, kann die Prämie noch nachträglich erhalten. Er muss sich mit seinem Antrag aber beeilen.

THG-Quote: Zusätzliches Geld für E-Autos

Hinter der Bezeichnung „THG-Quote“ steckt die von der Bundesregierung beschlossene Treibhausgasminderungsquote für den Verkehrssektor. Mineralölkonzerne, die Benzin oder Diesel verkaufen, müssen die verursachten klimaschädlichen Emissionen Jahr für Jahr um vorgegebene Quoten reduzieren. Das geht, in dem die Konzerne beispielsweise mehr Biokraftstoffe wie E10 (Biothanol) oder B7 (Biodiesel) in den Verkehr bringen.

Mineralölkonzerne, die ihre Quote nicht erfüllen, müssen für jede nicht eingesparte Tonne CO 2 eine Strafe von 600 Euro zahlen. Um diesen Zahlungen zu entgehen, können sie Dritten eingesparte Emissionen abkaufen, etwa Betreibern von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Seit 2022 aber können auch Privatpersonen am Quotenhandel teilnehmen und eine Prämie erhalten. Voraussetzung: Sie müssen Halter eines vollelektrischen Fahrzeugs sein.

» Für diese Fahrzeuge kann eine THG-Prämie beantragt werden:

E-Autos (nur vollelektrische, keine Plug-in-Hybrids)

Elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge und Busse

E-Motorräder

E-Roller oder andere Leichtfahrzeuge mit Zulassung (großes Nummernschild)

So funktioniert der Verkauf der THG-Quote

Halter, die Emissionen ihrer Fahrzeuge verkaufen wollen, müssen die THG-Prämie jährlich geltend machen. Die Abwicklung übernehmen Dienstleister, die den Verkauf überwiegend im Internet als Zwischenhändler steuern. Diese Händler können Energieunternehmen, Versicherungen, Automobilklubs wie der ADAC oder private Anbieter sein.

Der Halter muss dem Händler als Nachweis die Zulassungsbescheinigung Teil 1 vorlegen – auf der Webseite eines Anbieters etwa kann sie als Foto hochgeladen werden. Der Händler reicht den Antrag beim Umweltbundesamt (UBA) ein, das den Antrag überprüft und zertifiziert. Gibt es grünes Licht, verkaufen die Anbieter die eingesparten Emissionen gesammelt an Mineralölkonzerne. Vom Erlös behalten die Zwischenhändler eine Provision von zehn bis 20 Prozent ein, der Rest geht an die Halter.

THG-Quote für 2022: Stichtag ist der 28.2.2023

Wer Besitzer eines E-Fahrzeugs ist und die THG-Prämie für das vergangene Jahr noch nicht beantragt hat, kann sich das Geld noch sichern - er muss sich aber sputen, denn er hat nur noch wenige Tage Zeit. Bis zum 28. Februar 2023 muss der Antrag beim Umweltbundesamt eingegangen sein. Da die Zwischenhändler für die Bearbeitung Zeit benötigen, nehmen manche Anbieter bereits keine Anträge mehr für 2022 an. Halter sollten sich daher bei THG-Händlern schnellstmöglich erkundigen, ob eine Anmeldung der Quote noch möglich ist.

Tipp: Das Online-Portal Efahrer.com bietet auf dieser Seite einen aktuellen Vergleich von THG-Anbietern an. Demnach bieten manche Händler auch ein Kombimodell für die Jahre 2022 und 2023 an. Auch das Vergleichsportal Verivox listet auf dieser Seite die Angebote von Händlern auf.

Die Betreiber von öffentlichen Ladestellen - im Bild ein Ladepark in Sachsen - können ihren verkauften Strom schon länger im THG-Quotenhandel vermarkten. Foto: dpa

THG-Quote für 2023: Prämie dürfte geringer ausfallen

Wie hoch die THG-Prämie ausfällt, hängt von der pauschalierten Strommenge ab, die der Halter eines E-Autos veräußern darf. 2022 wurde im Schnitt ein Bonus von bis zu 350 Euro ausgezahlt, so die Verbraucherzentralen. Für 2023 rechnen Experten damit, dass die Prämie geringer ausfällt. Um wie viel genau, ist noch unklar.

» Die THG-Händler reagieren auf die Schwankungen mit neuen Angeboten. Das sind die unterschiedlichen Modelle:

Zwischenhändler garantieren einen fixen Betrag , der zügig ausgezahlt wird. Der Erlös aber fällt geringer aus.

, der zügig ausgezahlt wird. Der Erlös aber fällt geringer aus. Flexible Prämien versprechen höhere Beträge, meist werden sie nach drei Monaten ausgezahlt. Sinken die Markpreise in diesem Zeitraum aber, können die Prämien geringer ausfallen.

versprechen höhere Beträge, meist werden sie nach drei Monaten ausgezahlt. Sinken die Markpreise in diesem Zeitraum aber, können die Prämien geringer ausfallen. Halter von E-Autos können mit THG-Händlern längerfristige Verträge abschließen, meist über zwei Jahre. Sie binden sich damit aber an Konditionen.

Privatbesitz: THG-Prämie muss nicht versteuert werden

Die THG-Quote wird nur einmal im Jahr gewährt. Wird also ein E-Fahrzeug verkauft und hat der Vorbesitzer die Prämie bereits beantragt, kann der Käufer dies erst im Folgejahr tun.

Für die ausgezahlte Prämie muss keine Steuer gezahlt werden, falls das Elektroauto im Privatbesitz ist. Das hat das Bundesfinanzministerium klargestellt. Gewerbetreibende hingegen müssen die Erlöse aus dem THG-Quotenhandel als Betriebsgewinn versteuern.

