Mehrweg, Einweg: Wie Pfandflaschen die Verbraucher verwirren

Umweltflop: Das Verpackungsgesetz sollte eigentlich die Massen von Einwegflaschen im Müll eindämmen. Tatsächlich ist der Anteil von Mehrweg-Getränkeverpackungen in den vergangenen Jahren gesunken.

Essen. Mehrweg oder Einweg? Nur wenige Verbraucher wissen, welche Getränkeflasche für die Umwelt besser ist. Warum das Verpackungsgesetz zum Flop wird.

Seit dem 1. Januar 2022 gilt eine Pfandpflicht für alle Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff und für Getränkedosen.

für alle Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff und für Getränkedosen. Mehrwegflaschen werden neu befüllt, Einwegflaschen werden geschreddert und teilweise zu neuen Flaschen verarbeitet.

Je öfter eine Flasche befüllt werden kann, umso besser ist ihre Ökobilanz.

Wer im Supermarkt ein Getränk kauft, hat die Wahl: Es gibt Einweg- und Mehrwegflaschen, aus Glas oder Plastik. Als „umweltfreundlich“ wird jede Flasche und jedes Material beworben. Doch wohl die wenigsten Verbraucher können wirklich unterscheiden, wie nachhaltig Produktion, Entsorgung und Lebensdauer der Flaschen tatsächlich sind.

Einweg und Mehrweg: Für beide Flaschen gibt es bei der Rückgabe Pfand. Dennoch unterscheiden sich ihre Umweltbilanzen enorm. Und so manches Recycling-Versprechen, mit dem Discounter in ihren Läden werben, ist in Wirklichkeit das genaue Gegenteil von nachhaltig. Dieser Artikel zeigt, welche Verpackung aus ökologischer Sicht die bessere Wahl ist und worauf Verbraucher achten müssen, wenn sie bei ihrem Kauf Umwelt und Ressourcen schonen wollen.

Am besten für die Umwelt: Mehrweg und regional

Das Umweltbundesamt (UBA) fällt ein grundsätzliches Urteil: Die Umweltbilanz einer Flasche ist umso besser, je öfter sie befüllt werden kann. Deswegen, so sehen es auch die meisten Umweltverbände, sollten Verbraucher Mehrwegflaschen kaufen und dabei auf Regionalität achten.

Regional bedeutet, dass die Flaschen in der Region abgefüllt werden. Dazu müssen Verbraucher wissen, wo sich die jeweilige Quelle oder Abfüllanlage von einem Mineralwasser befindet.

» Tipp: Die deutschen Mineralbrunnen bieten auf dieser Seite einen „Brunnenfinder“ an, der bei Eingabe einer Postleitzahl Quellen aus der Region auflistet.

Wichtig für die Umweltbilanz: Die Länge der Transportwege

Aus welchem Material die Flasche besteht, Glas oder Plastik, sei dabei zu vernachlässigen, stellt zumindest das UBA fest. Wichtig ist jedoch der Blick auf die Transportwege. Laut der Deutschen Umwelthilfe werden Einwegflaschen im Schnitt 450 Kilometer weit bis zum Verkaufsort transportiert. Das sei etwa doppelt so weit als beim Transport von Mehrwegflaschen. Kürzere Wege aber bedeuten einen geringeren Ausstoß von klimaschädlichem CO 2 , der für die Umweltbilanz mitentscheidend ist.

Hintergrund: Mehrwegpflicht für das Essen zum Mitnehmen: Das gilt ab 2023

Wichtig für die Ökobilanz ist auch, wie häufig eine Flasche wiederverwendet wird. Auch hier punktet Mehrweg. Flaschen aus Glas können laut Herstellerangaben bis zu 50-mal neu befüllt werden, die stabilen Kunststoffflaschen aus PET (Polyethylenterephthala) nur bis zu 25-mal.

Auch Mehrwert-Plastikflaschen können punkten

Glas hui, Plastik pfui? So einfach ist das nicht. PET-Mehrweg-Flaschen haben den Vorteil, dass sie dank ihres leichten Gewichts beim Transport weniger CO 2 -Emissionen verursachen. PET-Flaschen der Gesellschaft deutscher Mineralbrunnen (GDB) werden zudem von mehreren Abfüllern genutzt. Diese „Poolflaschen“ verringern die Zahl der Transporte und sparen somit Emissionen ein.

Dass Mehrwegflaschen gespült und gereinigt werden müssen, hält die Deutsche Umwelthilfe im Vergleich zu Einweg nicht für entscheidend: In der Gesamtbetrachtung würden weniger Energie und Ressourcen verbraucht als bei der ständigen Neuproduktion von Einweg-Plastikflaschen und Dosen.

Mehrweg: Zurück gegebene PET-Flaschen werden gereinigt und neu befüllt. Das Archivbild zeigt eine Reinigungsanlage der Hövelmann-Unternehmensgruppe in Duisburg-Walsum. Foto: Friedhelm Geinowski / Funke Foto Services

Einweg in vielen Fällen ökologisches Schlusslicht

Seit 2022 gilt die Pfandpflicht auch für nahezu sämtliche Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff. Das aber stiftet bei vielen Verbrauchern Verwirrung. Das Pfand und das Schreddern der Einweg-Plastikflaschen im Rückgabeautomaten suggerieren bei vielen Verbrauchern das Bild eines geschlossenen Kreislaufs.

Tatsächlich sagt das Pfand nichts darüber aus, wie gut die Einweg-Plastikflaschen recycelt werden können: Das Material wird zwar wiederverwendet, aber eben nicht zu 100 Prozent für neue Flaschen. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) schätzt in einer Studie, dass nur 34 Prozent des reycelten PETs wieder zu einer neuen Gentränkeflasche verarbeitet werden. Die Deutsche Umwelthilfe beziffert den Anteil auf 26 Prozent.

Problem: Einweg wird nicht zu 100 Prozent recycelt

Der überwiegende Teil der geschredderten Einwegflaschen wird laut Nabu zu minderwertigeren Textilfasern, Folien oder Putzmittelflaschen verarbeitet. Für die Herstellung neuer Einweg-Flaschen aber würden Materialien wird Erdöl oder Erdgas gebraucht. Dies seien Rohstoffe, die die Umwelt belasten und aufgrund der Energiekrise knapp und teuer sind.

Wie groß genau der Anteil von Altplastik in einer neuen Einweg-Flasche ist, darüber streiten sich Hersteller und Umweltverbände. Einen in sich geschlossenen Materialkreislauf gibt es bei Einwegplastikflaschen nicht, stellt die Deutsche Umwelthilfe in diesem Faktenchek zu Ökobilanzergebnissen fest. Die Ökobilanz von Einweg PET-Flaschen habe sich in den letzten Jahren durch die Erhöhung des Recyclings verbessert, argumentiert die Verpackungsindustrie.

Einweg: Was hinter dem Petcycle-System steckt

Petcycle ist ein System für Einwegflaschen aus Plastik, die im Mehrwegkasten verkauft werden. Eingeführt wurde es 1999 von mittel­stän­dischen Unternehmen: Händler aus der Region verkaufen Getränke in Einweg-PET-Flaschen im Mehr­wegkasten gegen Pfand. Auch hier werden die gebrauchten Flaschen zerkleinert und zu neuen Flaschen verarbeitet. Laut Angaben der Petcycle GmbH liege der Rücklauf der Flaschen bei annähernd 100 Prozent. Auch bestehe jede neue Flasche inzwischen zu mindestens 80 Prozent aus Altplastik. Damit liege die Ökobilanz von Petcycle-Flaschen „auf gleichem Niveau“ wie von Glas- oder PET-Mehrwegsystemen, so das Unternehmen.

Umweltverbände wie die Deutsche Umwelthilfe bezweifeln diese Darstellung. Wie auch andere Einwegflaschen aus Plastik seien die enthaltenen Flaschen nach einmaliger Nutzung Müll. Sie würden nicht wieder befüllt, sondern müssten neu produziert werden.

Fazit: Mehrweg vor Einweg

Regional abgefülltes Mineralwasser in einer Mehrweg-Standardflasche gilt nach Ansicht der meisten Umweltverbände als nachhaltigste Lösung beim Getränkekauf. In einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) für die Deutsche Umwelthilfe gehen die Autoren davon aus, dass bei einer Transportdistanz von bis zu 600 Kilometer Mehrwegsysteme ökologisch vorteilhafter sind.

Plastik kann gegenüber Glas eine bessere Ökobilanz haben, wenn auch hier die Transportwege kurz sind. Diesen Vorteil erzielen standardisierte Poolflaschen, die von mehreren Unternehmen genutzt werden. Der Weg zum nächstgelegenen Abfüller ist kürzer, die CO 2 -Emissionen beim Transport sind aufgrund des leichteren Gewichts niedriger. Als ökologisches Schlusslicht gelten Einweg-Glasflaschen.

Ein Problem: Das Pfandsystem stiftet Verwirrung

Obwohl Mehrweg-Getränkeverpackungen die ökologisch bessere Wahl sind, sank ihr Anteil in den vergangenen Jahren beständig. Nach neuesten Zahlen des Umweltbundesamts lag er 2020 bei rund 43 Prozent – 1,3 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor, aber meilenweit vom gesetzlichen Ziel von 70 Prozent entfernt. Nach Zahlen der Deutschen Umwelthilfe fallen in Deutschland weiterhin fast zwei Millionen Einweg-Plastikflaschen an Müll an – pro Stunde.

Einer der Gründe ist, dass viele Verbraucher Schwierigkeiten haben, Mehrweg von Einweg zu unterscheiden. Auch sorgt die unterschiedliche Bepfandung der Verpackungen für Verwirrung.

Woran Verbraucher Mehrweg erkennen können

Diese Zeichen stehen für Mehrweg: Das Umweltzeichen Blauer Engel (l.) und das Mehrweg-Logo. Foto: UBA/Arbeitskreis Mehrweg GbR

Eine eindeutige, gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung von Mehrweg-Getränkeverpackung gibt es nicht, kritisiert die Verbraucherzentrale NRW. Zu erkennen sind sie an dem Umweltzeichen Blauer Engel oder dem Mehrwert-Logo. Auf den Glas- oder Plastikflaschen können folgende Aufschriften stehen: Leihflasche, Pfandflasche, Mehrweg, Mehrweg-Flasche. Leere Flaschen werden zum Abfüller gebracht und gespült. Dann können sie wieder mit einem Getränk befüllt werden.

Für jede abgegebene Mehrwert-Flasche – egal, ob aus Glas oder PET und egal, welches Getränk enthalten ist – gibt es Pfand. Er beträgt in den meisten Fällen 15 Cent, bei Bier-Mehrweg-Flaschen sind es acht Cent.

Wie Verbraucher Einweg erkennen können

Das Zeichen des Deutschen Pfandsystems (DPG) für Einweg. Foto: dpa

Einweg-Flaschen und -Dosen, für die Pfand erhoben wird, müssen von den Herstellern deutlich sichtbar als pfandpflichtig gekennzeichnet werden. Erkennbar sind sie an den Aufschriften Pfandflasche, Einwegpfand 0,25 Euro, PET-CYCLE oder dem Zeichen der Deutschen Pfandsystem GmbH (DPG), so die Verbraucherzentrale NRW. In den meisten Fällen kennzeichnen die Abfüller Einweg-Verpackungen mit dem DPG-Zeichen und einem EAN-Code (Strichcode). Die Pfandgebühr liegt bei allen Einwegflaschen oder -dosen bei 25 Cent.

Auch der Handel muss etwa am Verkaufsregal deutlich sichtbar darauf hinweisen, ob es sich um eine Einweg- oder eine Mehrweg-Getränkeverpackung handelt.

So werden Flaschen des Petcycle-Systems gekennzeichnet

Das Zeichen des Petcycle-Systems. Foto: Petcycle GmbH

Wie auch andere Einwegflaschen aus Plastik werden die in den Mehrweg-Kästen enthaltenen PET-Flaschen nach einmaliger Nutzung zerkleinert. Auf den Flaschen ist immer auch das Pfand-Logo für Einweg abgebildet. Es muss ein Pfand in Höhe von 25 Cent erhoben werden. Die Mehrwegkisten sind meist mit einem Pfand von 1,50 Euro versehen.

Das steht auf Einwegflaschen ohne Pfand

Der Grüne Punkt. Foto: Duales System Deutschland

Unbepfandete Einwegflaschen und Dosen tragen weder das DPG-Logo noch eine Mehrwegkennzeichnung. Sie sind nur für bestimmte Produkte zugelassen und werden nach Gebrauch entsorgt. Diese Flaschen sind mit dem grünen Punkt oder dem Wegwerfsymbol gekennzeichnet. Von der Pfandpflicht ausgenommen sind Milch- und Milchmischgetränke (zum Beispiel Buttermilch oder Ayran), für die eine Übergangsfrist gilt. Für sie muss erst ab dem 1. Januar 2024 Pfand gezahlt werden.







