Stromschutz fehlt: Tausende Balkonkraftwerke müssen vom Netz

Stecker-Solargeräte für Balkone haben einen Solarboom ausgelöst. In NRW wurden in den ersten vier Monaten des Jahres 14.600 Mini-Solaranlagen der Bundesnetzagentur gemeldet.

Essen. In Tausenden Mini-Solaranlagen fehlt ein Bauteil, das vor Stromschlägen schützt. Hat ein chinesischer Konzern Behörden und Verbraucher getäuscht?

Abertausende Besitzer von Mini-Solaranlagen in Deutschland müssen möglicherweise ihre Geräte vom Netz nehmen. Laut Bundesnetzagentur hat eine noch ungeklärte Anzahl von Geräten gravierende Sicherheitsmängel: Ihnen fehlt ein Schutzrelais, das in Sekundenbruchteilen dafür sorgt, dass in Notfällen Stromschläge oder Brände verhindert werden. Laut Schätzung von Solarexperten könnten 25 Prozent aller Wechselrichter in Deutschland fehlerhaft sein. Nach den geltenden Regeln dürften diese Anlagen nicht mehr betrieben werden.

Betroffen sind bislang Mikro-Wechselrichter des chinesischen Konzerns Deye, der nach eigener Aussage etwa 400.000 Geräte nach Deutschland geliefert hat – größtenteils für Balkonkraftwerke. Deye selbst nannte das weitverbreitete Modell SUN600G3-EU-230. Inzwischen hat auch der chinesische Konzern Anker den Verkauf seiner „MI60“-Wechselrichter gestoppt. Kunden wird ein Umtausch gegen ein anderes Modell angeboten. Offen ist, ob die Schutzeinrichtung auch in Geräten weiterer Hersteller fehlt und auch Bauteile für größere Photovoltaik-Anlagen betroffen sind.

Wechselrichter ohne Schutzschalter, trotzdem mit Zertifikat

Wechselrichter sind das wichtigste Bauteil einer Solaranlage. Sie wandeln den Gleichstrom, den die Solarzellen aus dem Sonnenlicht erzeugen, in haushaltsüblichen Wechselstrom um. Nach den Regeln der Technik müssen Wechselrichter in Deutschland mit einem Schutzrelais ausgestattet sein, um die Zulassung zu erhalten. So schreibt es die VDE-Norm AR N 4105 vor. Beim Herausziehen des Steckers oder bei einem Stromausfall muss das Relais innerhalb von 0,2 Sekunden dafür sorgen, dass im Gerät keine Spannung mehr anliegt – zum Schutz des Benutzers vor einem Stromschlag.

Solarexperten, darunter die Youtuber Holger Laudeley und Andreas Schmitz, fanden nun durch eigene Recherchen heraus, dass weit verbreitete Modelle eine Zertifizierung erhalten hatten, obwohl in den untersuchten Geräten das Sicherheitsrelais gar nicht verbaut war. Das mutmaßliche Problem zu Unrecht erlangter Zertifikate könnte sich möglicherweise noch ausweiten: Bei neueren Wechselrichtern habe man den Schutzschalter zwar gefunden, er sei jedoch nicht angeschlossen gewesen, behauptete Laudeley in einem Youtube-Beitrag.

Bundesnetzagentur: Die Geräte sind ohne Zulassung

Die Bundesnetzagentur erklärte auf Anfrage, dass Geräte ohne Schutzrelais keine Zulassung hätten und nicht weiter betrieben werden dürften. Ein Betriebsverbot hat die Behörde jedoch nicht ausgesprochen. Auch fehlt bislang eine Liste von betroffenen oder nicht betroffenen Wechselrichtern. Unklar ist aber auch, wie groß die tatsächliche Gefahr ist, die von den Modellen ausgeht. Laut Experten gibt es neben dem mechanischen Schalter noch einen zweiten Schutzmechanismus, der von einer Software gesteuert auslöse und die Geräte zuverlässig abschalte.

Der betroffene chinesische Konzern Deye betonte in einer inzwischen nicht mehr abrufbaren Erklärung auf einer Webseite, „dass es sich primär um ein regulatorisches Thema handelt und bisher keine Gefahr vom Betrieb der Wechselrichter bekannt ist oder nachgewiesen werden konnte. Uns sind keine Vorfälle bekannt, bei denen es zu einem Schaden an Mensch oder Material durch unsere Produkte gekommen ist“. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen teilte mit: „Grundsätzlich sind Steckersolar-Geräte sicher, es ist uns kein Fall eines gefährlichen Verhaltens eines solchen Gerätes in Deutschland bekannt.“

VDE rät: Verbraucher sollten Händler kontaktieren

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Hersteller von Solarkomponenten durch Qualitätsmängel auffallen. Die Bundesnetzagentur hatte erst vor wenigen Wochen mitgeteilt, dass bei der Prüfung verschiedener Wechselrichter zahlreiche Mängel festgestellt worden seien. „Leider finden wir zahlreiche Produkte, die unzulässig oder auch potenziell gefährlich sind“, hatte Präsident Klaus Müller gewarnt, ohne Details zu nennen. Bereits im zurückliegenden Jahr waren Geräte aufgefallen, bei denen kein CE-Kennzeichen, keine deutsche Bedienungsanleitung oder keine deutsche Händleradresse zu finden war.

Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) empfahl Verbraucherinnen und Verbrauchern, sich mit dem Hersteller oder Händler der erworbenen Balkonsolaranlage in Verbindung zu setzen. Auch ein Gewährleistungsanspruch sei zu prüfen.

„Juristisch ist die Sache klar“, sagte Sören Demandt, Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW. „Hat der Wechselrichter keine gültige Zulassung, ist das ein Sachmangel. Der Käufer hat das Recht, die Ware zurückzugeben.“ Ob ein Gerät zu den betroffenen Modellen gehört, sei für Verbraucher schwer zu ermitteln. Er rät Käufern von Stecker-Solargeräten, die Angaben auf dem Typenschild des Wechselrichters zu notieren sowie in die Kaufunterlagen nach Details zu den Anlagenkomponenten zu suchen.

