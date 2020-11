Länderspiele: Überraschender Einsatz für Schalkes Rönnow

Gelsenkirchen. Schalke-Torwart Rönnow wird beim 2:1-Sieg Dänemarks eingewechselt, weil Schmeichel verletzt passen muss. Erfolge für Matondo, Kabak und Sané.

Die Nationalmannschaft Dänemarks, bei der Frederik Rönnow, der Torwart des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, zu seinem achten Länderspiel kam, hat sich ein Finale um den Sieg in der Gruppe 2 der Liga A der Nations League gesichert. In Kopenhagen setzten sich die Dänen nach ihrem Corona-Chaos, das auch dazu geführt hatte, dass Frederik Rönnow für ein paar Tage in Quarantäne musste, mit 2:1 (1:0) gegen Island durch. Am Mittwoch (18. November, 20.45 Uhr) treten sie nun beim zwei Punkte besser platzierten Tabellenführer Belgien an, der England mit 2:0 geschlagen und zwölf Zähler hat.

Nach zwölf Minuten brachte Christian Eriksen von Inter Mailand, als er einen Foulelfmeter verwandelte, Dänemark mit 1:0 in Front. In der Pause musste Trainer Kasper Hjulmand reagieren und seinen Keeper herausnehmen. Kasper Schmeichel von Leicester City war in der Nachspielzeit von Islands Albert Guðmundsson am Kopf getroffen worden und benommen gewesen.

Christian Eriksen trifft zum zweiten Mal vom Elfmeterpunkt

Frederik Rönnow kam und zeigte nicht nur einmal, dass er ein starker Schlussmann ist. Obwohl: In der 85. Minute war der Schalker machtlos, als Viðar Kjartansson von Vålerenga Oslo zum 1:1 ausglich. Nur gut für die Dänen, dass in der Nachspielzeit noch einmal die Hand im Spiel war, und zwar die von Hörður Magnússon von ZSKA Moskau. Christian Eriksen verwandelte auch seinen zweiten Elfmeter und bewahrte Dänemarks Traum vom Gruppensieg und Nations-League-Halbfinale.

Erfolgreich waren beide Spieler der FC Schalke 04 in der Liga B der Nations League. Allerdings kam Rabbi Matondo nicht zum Einsatz, als Wales sein Spiel in der Gruppe 4 mit 1:0 (0:0) gegen Irland gewann und sich zum vierten Mal im fünften Spiel mit 1:0 behauptete. Das Tor des Tages gelang David Brooks vom AFC Bournemouth, der nach Vorarbeit von Superstar Gareth Bale (Tottenham Hotspur) in der 66. Minute das 1:0 köpfte. So gibt es am Mittwoch (18. November, 20.45 Uhr) in Cardiff ein Endspiel um den Gruppensieg, wenn die Waliser die einen Punkt schlechter platzierten Finnen empfangen werden, die mit 2:1 (2:0) in Bulgarien gewonnen haben. Schon nach sieben Minuten traf dabei der ehemalige Schalker Teemu Pukki für die Skandinavier zum 1:0.

Schalke-Innenverteidiger Ozan Kabak nach 64 Minuten eingewechselt

Erfolgreich war in der Gruppe 3 der Liga B die Türkei, die Russland mit 3:2 (2:1) bezwang. Dabei stand ein ehemaliger Königsblauer in der Startelf, nämlich Kaan Ayhan von US Sassuola Calcio, während Trainer Şenol Güneş Schalkes Innenverteidiger Ozan Kabak nach 64 Minuten für Mehmet Zeki Çelik (OSC Lille) einwechselte. Nach dem 0:1 brachten Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf, Cengiz Ünder von Leicester City und Cenk Tosun vom FC Everton (Foulelfmeter) die Türken bis zur 52. Minute mit 3:1 in Führung. Damit liegt das Güneş-Team mit sechs Punkten auf Rang drei. Jeweils acht Zähler haben Russland und Ungarn, drei Punkte hat Serbien. Am Mittwoch (18. November, 20.45 Uhr) gastieren Ozan Kabak und die Türkei in Ungarn.

In der Afrika-Cup-Qualifikation ist dem Senegal im vierten Spiel der vierte Sieg geglückt. Schalkes Innenverteidiger Salif Sané wurde in der Nachspielzeit für Franck Kanouté von Cercle Brugge eingewechselt. Das Tor des Tages zum 1:0 (0:0) der Senegalesen, die damit als erstes Team für den Afrika-Cup 2022 in Kamerun qualifiziert sind, gelang Sadio Mané vom FC Liverpool in der 82. Minute. (AHa)

