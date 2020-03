NRW-Parteien diskutieren über Verschiebung der Kommunalwahl

Wegen der Corona-Krise diskutieren die Parteien in NRW über eine mögliche Verschiebung der Kommunalwahl. Der SPD-Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel fordert, den Termin im Herbst aufzuheben und den Urnengang erst im nächsten Jahr anzusetzen.

Nach jetziger Planung soll die Kommunalwahl am 13. September stattfinden. Die Frage ist aber, ob die kommunalen Parteigliederungen rechtzeitig Kandidaten aufstellen können. Bereits wegen der Neuordnung der Wahlbezirke in manchen Kommunen ist es zu Verzögerungen bei der Kandidatenaufstellung gekommen. Derzeit werden Nominierungs-Versammlungen wegen der Corona-Krise verschoben. Die Folge: Im Landesverband der CDU haben erst 60 Prozent der Parteigliederungen Kandidaten aufstellen können, in der SPD sogar nur 50 Prozent.

Frist zur Kandidatenaufstellung läuft am 16. Juli aus

Die Frist zur Kandidatenaufstellung läuft am 16. Juli aus. Das wäre nach Angaben des Landesinnenministeriums auch dann der Fall, wenn Innenminister Herbert Reul die Kommunalwahl um einige Wochen verschieben würde. Über eine längerfristige Verschiebung müsste der Landtag entscheiden. Dafür wirbt der Bochumer SPD-Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel: „Es gibt derzeit wichtigere Themen als die Kommunalwahl. Bürgermeister und Landräte dürfen jetzt nicht unter Druck gesetzt werden. Wir brauchen sie in ihrer Funktion, nicht im Wahlkampfmodus“, sagte Yüksel der NRZ.

Der SPD-Landesvorsitzende Sebastian Hartmann möchte noch nicht so weit gehen: „Heute geht es um Streckung von Verfahrensabläufen“, sagte Hartmann der NRZ. Versammlungen und Konferenzen zu Kandidatenwahlen könnten später nachgeholt werden. Da täglich Maßnahmen zur Epidemie-Eindämmung überprüft und neu ergriffen würden, „werden wir in den nächsten Wochen Zeitplan und die Fristen für die Kommunalwahl in den Blick nehmen“, so Hartmann.

Grüne: Faire Bedingungen sollen für alle Bewerber gelten

Die Grünen haben wie die anderen demokratischen Parteien ihre Listenaufstellungen bis mindestens zum 19. April ausgesetzt. Die Co-Landesvorsitzende Mona Neubaur wollte sich im Gespräch mit der NRZ noch nicht festlegen, ob aus ihrer Sicht eine Verschiebung der Kommunalwahl notwendig ist. Klar sei aber, dass faire Bedingungen für alle Bewerber gelten müssten und die Möglichkeit der innerparteilichen Vorbereitung gewährleistet sein müsse. .

Über eine mögliche Verschiebung der Kommunalwahlen oder eine Verlängerung der Frist für die Kandidatenaufstellungen sind die Parteivorsitzenden derzeit im Gespräch.