Duisburg: Palästina-Aktivisten rufen zu Demo auf – Details

In Berlin-Neukölln rückte die Polizei am Samstagabend mit zahlreichen Kräften aus. Was droht in Duisburg?

Duisburg. In Berlin sorgte die Skandal-Demo der Gruppe „Samidoun“ für Entsetzen. Nun kündigt sie eine Aktion in Duisburg an – für Montagabend. Die Details.

Nach dem massiven Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel wollen pro-palästinensische Aktivisten am Montagabend in Duisburg auf die Straße gehen. Wir berichten im Live-Blog über die Entwicklung in Duisburg:

Die Gruppe „Samidoun“ hat bei Instagram zur Demo aufgerufen

Sie ist für Montag, 19 Uhr, auf dem Hochfelder Brückenplatz angemeldet

angemeldet Diese Gruppe hatte auch zur Skandal-Demo von Berlin aufgerufen

9.45 Uhr: Nun sind erste Details zur geplanten Demonstration bekannt: Angemeldet hat sie das Bündnis „Palästina Solidarität Duisburg“.

„Samidoun“ ruft zur Demo in Duisburg-Hochfeld auf: Gruppe auch für Aktion in Berlin verantwortlich

Der Veranstalter erwartet nach eigenen Angaben gegenüber der Polizei von 19 bis 21.30 Uhr 20 Teilnehmer. „Wir rechnen damit, dass es mehr werden“, sagt aber Polizeisprecher Jonas Tepe. Versammlungsort soll der Brückenplatz in Hochfeld sein.

Auf dem Brückenplatz in Duisburg-Hochfeld (Archivbild) wollen am Montagabend Aktivisten des Bündnisses „Palästina Solidarität Duisburg“ demonstrieren. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

NRW-Innenminister Herbert Reul zur Versammlungsfreiheit: „Es gibt Grenzen“

8.45 Uhr: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Montagmorgen in einem Radio-Interview (WDR 2) mit Blick auf in Deutschland lebenden Sympathisanten der Hamas, man werde das Demonstrationsgeschehen im Auge behalten: „Versammlungsfreiheit gilt für alle, auch für Menschen, die ganz komische Ansichten haben, aber es gibt eben Grenzen.“

Nach den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel hat Nordrhein-Westfalens Polizei ihre Streifenwagen-Präsenz an jüdischen Einrichtungen in dem Bundesland vorsorglich erhöht. Man habe am Wochenende entschieden, diese Einrichtungen stärker zu bestreifen, sagte Reul dem WDR. Man müsse dafür sorgen, dass jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern nichts passiere. Es gebe im Moment eine „abstrakte höhere Gefahr“, aber keinerlei konkreten Hinweise. „Wir werden das weiter im Auge behalten und je nach Situation die notwendigen Maßnahmen ergreifen.“ (mit dpa)

Gruppe „Samidoun“ auch für Aktion in Berlin verantwortlich

8.30 Uhr: Die Gruppe „Samidoun“, die sich selbst „als Netzwerk für Verteidigung palästinensischer Gefangener“ bezeichnet, hat auf Instagram zu einer Demo aufgerufen. Sie soll um 19 Uhr starten. Ungewöhnlich: Der Austragungsort ist öffentlich noch nicht bekannt. Und: Bislang ist die Aktion auch bei der Polizei nicht angemeldet worden.

„Wir beobachten, was da jetzt passiert“, erklärte Polizeisprecher Jonas Tepe am Montagmorgen.

Bei „Samidoun“ handelt es sich auch um die Gruppierung, die mit ihrer Demo am Samstagabend in Berlin-Neukölln für Negativ-Schlagzeilen gesorgt hat. Die Teilnehmer feierten dort lautstark den blutigen Angriff mit Hunderten von toten Zivilisten in Israel. Die Aktivisten verteilten in Berlin Süßigkeiten. Die Berliner Polizei fertigte nach eigenen Angaben Strafanzeigen an und nahm Personalien auf.

Israels Botschafter Ron Prosor reagierte entsetzt und forderte ein hartes Vorgehen gegen das Netzwerk. Jubel über die Ermordung von Zivilisten habe keinen Platz – weder in Israel noch in Deutschland oder sonst irgendwo in der Welt. Prosor sagte weiter: „Diejenigen, die das tun, müssen zur Strafe gebracht werden.“

Am Montagmorgen ist noch vollkommen unklar, welches Ausmaß die angekündigte Demonstration in Duisburg annehmen könnte.

8 Uhr: Die Stadt Duisburg hat eine Stellungnahme des Duisburger Oberbürgermeisters Sören Link zum Terror-Angriff der Hamas auf Israel veröffentlicht. Link berichtete über sein Facebook-Profil, dass die Flaggen vor dem Duisburger Rathaus auf halbmast hängen – „eine Geste des Mitgefühls, der gemeinsamen Trauer und der Solidarität an die Menschen in Israel“. Links offizielles Statement:

„Die Nachrichten, die uns aus Israel erreichen, offenbaren unfassbaren und menschenverachtenden Terror der Hamas – primär gegenüber der Zivilbevölkerung. Die Anschläge werfen das Land zurück in die Realität der Intifada Anfang der 2000er Jahre, als Terroranschläge auf Busse, Familienfeiern und Restaurants auf der traurigen Tagesordnung waren. Wir alle haben gehofft, dass diese Zeit überwunden ist und schauen nun mit Sorge und Schmerz auf die Geschehnisse in Israel. Meine Gedanken sind bei den Menschen, die nun mit Angst, Verlust, Verletzung und Tod konfrontiert sind – ihnen allen gilt mein tief empfundenes Mitgefühl und mein Beileid.“

