14-Jähriger mutmaßlicher Vergewaltiger und Räuber in Haft

Wuppertal. Nach Ermittlungen erließ die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen einen 14-Jährigen. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Die hat in Wuppertal am Donnerstag einen 14 Jahre alten Intensivtäter festgenommen. Schon seit Monaten ermittelten die Beamten gegen den Jungen, der mutmaßlich im Großraum Wuppertal-Oberbarmen zuschlug. Es bestehe der Verdacht, dass er auch schon mit 13 Jahren, also als strafunmündiges Kind, acht Taten begangen hat, darunter Raub, Körperverletzung und eine Vergewaltigung.

Weil der Junge auch mit seinem 14. Lebensjahr und dem Eintritt der Strafmündigkeit weiter auffällig war, intensivierte die Polizei die Ermittlungen. Demnach besteht der Verdacht, dass er zwischen Februar und April 2023 drei gefährliche Körperverletzungen begangen hat. Einem Opfer schlug der mutmaßliche Täter so heftig auf den Kopf, dass es sich nur mit einem Sprung in die Wupper zu retten wusste, einem anderen Menschen soll der 14-Jährige eine brennenden Zigarette auf der Hand ausgedrückt haben. Außerdem vermutet die Polizei, dass er im März am in Oberbarmen beteiligt war.

Haftbefehl berücksichtigt Strafunmündigkeit

Weil ein dringender Tatverdacht in den Fällen vorlag, erließ die Staatsanwaltschaft Wuppertal einen Haftbefehl. Dabei seien berücksichtigt worden, dass der Junge einige der mutmaßlichen Taten im strafunmündigen Alter begangen haben soll. Am Donnerstag, 20. April, gelang Polizeibeamten gegen 16 Uhr die Festnahme des mutmaßlichen Täters auf dem Gelände der Osterkirmes am Carnaper Platz in Wuppertal.

