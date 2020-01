Heilbronn. Ein 15-Jähriger starb auf einem Aussiedlerhof bei Heilbronn. Sein Vater und sein Bruder sind im Krankenhaus. Was geschah in dem Haus?

Familiendrama: 15-Jähriger tot – Vater und Bruder in Klinik

Ein 15-Jähriger ist im Landkreis Heilbronn getötet worden

Während der Tat waren offenbar nur der Vater und der Bruder des Opfers anwesend

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu der grausigen Tat kommen konnte – und wer der Täter ist

Halle drei erlitten Stichverletzungen

Was hat sich abgespielt zwischen dem Vater und seinen zwei Söhnen? Ein 15-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag im Landkreis Heilbronn getötet worden. Die Polizei ist mit der Spurensicherung beschäftigt – was geschah in einem Aussiedlerhof in Güglingen?

„Es sind noch viele Dinge unklar, wir gehen aktuell aber davon aus, dass sich die Tat innerhalb der Familie abgespielt hat“, sagte ein Polizeisprecher. „Der Vater und der Bruder sind unseren Ermittlungen zufolge die einzigen Personen, die während der Tat anwesend waren.“

Dem Sprecher zufolge sind zwischen 40 und 50 Beamte in den Fall involviert. Wie der Behördensprecher sagte, lebten die Jugendlichen und der Vater gemeinsam auf dem Anwesen. Zur Mutter des toten Jungen wollte die der Behördensprecher zunächst keine Angaben machen.

Bekannt ist bisher, dass Einsatzkräfte kurz nach ein Uhr per Notruf zu dem Wohnhaus auf dem Hof gerufen wurden – das berichtet die Polizei Heilbronn in einer Mitteilung. Die Beamten wurden „informiert, dass es in dem Haus zu einer Auseinandersetzung gekommen war und es mehrere Verletzte gibt.“

Bei Ankunft zeigte sich ein Bild der Gewalt – drei Männer waren schwerstverletzt, so die Polizei, der 15-Jährige erlag demnach noch vor Ort seinen Verletzungen.

Heilbronn: Wie waren Vater und Bruder beim Tod des 15-Jährigen involviert?

Der 54 Jahre alte Vater des Jugendlichen und der 17-jährige Bruder liegen mit Stichverletzungen im Krankenhaus. Auch an der Leiche des 15-Jährigen wurden Angaben der Ermittler zufolge Stichverletzungen festgestellt. Ob diese auch die Todesursache waren, werde man erst nach einer Obduktion wissen, sagte ein Polizeisprecher.

„Die Kriminalpolizei Heilbronn arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, herauszufinden wie es zu den Verletzungen gekommen ist und wie der Tathergang war“, so ein Sprecher. Dabei geht es um die Rolle des Vaters und des Bruders bei dem Tötungsdelikt – aber auch die Frage, welche weiteren Personen involviert gewesen sein könnten.

Erst kurz zuvor hatte sich ein Familiendrama in Rot am See ereignet – sechs Menschen starben, offenbar hat der Täter auch seine Eltern getötet.

