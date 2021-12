„1LIVE Krone 2021“: Felix Jaehn gewinnt „Bester Dance Act“

Köln. DJ Felix Jaehn hat zum dritten Mal als „Bester Dance Act“ bei der „1LIVE Krone 2021“ gewonnen. Indie-Band Provinz ist die "Beste Band" geworden.

DJ Felix Jaehn hat die Auszeichnung „Bester Dance Act“ beim Musikpreis „1Live Krone 2021“ gewonnen. Die Kategorie gibt es erst seit drei Jahren - bis jetzt war Felix Jaehn jedes Mal der Sieger.

„Dass wir jetzt wirklich das dritte Mal in Folge gewinnen ist der Hammer“, sagt Jaehn bei der Sondersendung am Donnerstag (9.Dezember).Im Oktober veröffentlichte der Hamburger DJ sein neues Album mit dem Namen „Breathe“.

Der 27-Jährige freut sich auf viele Shows in den nächsten Jahren: „Ich hab ein neues Team am Start, die sind heute das erste Mal mit dabei und schauen mir von der Seite zu. Wir machen einfach weiter Vollgas!“

Provinz ist die „Beste Band“

Die Indie-Pop-Band Provinz ist beim Musikpreis „1LIVE Krone“ zur diesjährigen „Besten Band“ gekrönt worden. „Wir freuen uns riesig, dass wir gewonnen haben“, sagt Schlagzeuger Leon Sennewald am Donnerstag (9.Dezember) in der Radio-Sondersendung von „1LIVE“.

Im letzten Jahr gewannen die vier Musiker aus dem oberschwäbischen Vogt bereits den „Besten Newcomer Act“. Provinz veröffentlichte in diesem Jahr die EP „Zu spät um umzudrehen“ mit fünf neuen Songs.

Die Indie-Pop-Band Provinz ist im Rahmen des Musikpreises „1LIVE Krone“ zur diesjährigen „Besten Band“ gekürt worden. (Archivbild) Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Im Juni erschien ihr Feature „Liebe zu dritt“. Mit Blick auf die Konkurrenz hätte Provinz vor allem die Indie-Rock-Band Leoniden nervös gemacht, die ebenfalls für die Auszeichnung nominiert war.

Kontra K ist erneut „Bester Hip Hop Act“

Zum zweiten Mal in Folge ist der Rapper Kontra K als „Bester Hip Hop Act“ beim Musikpreis ausgezeichnet worden. „Ich bin gerührt, muss ich ehrlich sagen“, sagt Kontra K in der Radio-Sondersendung am Donnerstag.

Rapper Kontra K ist bereits zum zweiten Mal als „Bester Hip Hop Act“ bei der „1LIVE Krone 2021“ ausgezeichnet worden. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

„Das ist ein Voting-Preis, wo sich die Fans für ihren Künstler einsetzen. Und das beweist ja dann auch, wie wichtig das ist“, erklärte der Berliner Rapper weiter. Im Mai veröffentlichte er sein neues Album „Aus dem Licht in den Schatten zurück“. Er hoffe sehr, seine Fans bald wieder live sehen zu können, sagt Konra K.

LEA zum zweiten Mal „Beste Künstlerin"

Die Singer-Songwriterin LEA ist beim Musikpreis zur „Besten Künstlerin“ gekürt worden. In der Radio-Sondersendung freut sich die Musikerin am Donnerstag über die Auszeichnung: „Es ist gar nicht in Worte zu fassen, wie dankbar ich bin."

Musikerin LEA hat bei der „1LIVE Krone 2021" bereits zum zweiten Mal in Folge als „Beste Künstlerin" abgeräumt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

„Es waren so viele tolle Frauen nominiert, und ich darf diese Krone mit nach Hause nehmen“ schwärmt die Musikerin weiter. Im November hat sie ihr viertes Studioalbum „Fluss“ veröffentlicht.

Carolin Kebekus gratuliert LEA als Erste

Bereits im letzten Jahr hatte LEA die Auszeichnung in der Kategorie „Beste Künstlerin“ erhalten. „Dass man das überhaupt einmal im Leben erleben darf ist schon krass - aber zweimal in Folge? Oh mein Gott, es ist wirklich unfassbar“, sagt die 29-Jährige in der Radio-Show. Als erste Gratulantin wurde Komikerin und Moderatorin Carolin Kebekus live in der Radiosendung zugeschaltet.

Luna gewinnt „Besten Newcomer Act“

Die Hip-Hop-Künstlerin Luna hat beim Musikpreis die Auszeichnung „Bester Newcomer Act“ abgeräumt. Die 19-Jährige wurde in diesem Jahr zum ersten Mal nominiert.

„Ich hatte sehr, sehr viele Songwritings die letzten Monate. Da kommen auf jeden Fall crazy Sachen“, sagt die Sängerin am Donnerstag (9.Dezember) in der Radio-Sondersendung mit Blick auf zukünftige Projekte.

Luna: Auf TikTok ein gefeierter Star

Auf der Video-Plattform TikTok erreichte sie mit einer Pianoversion ihres Songs „Verlierer“ Bekanntheit. Gemeinsam mit Musikerin LEA veröffentlichte sie den Song „Küsse wie Gift“, in der sie auch persönliche Erfahrungen verarbeitete. „Ich glaube ganz fest daran, dass diese Krone deine Karriere nochmal mehr nach vorne boostern und katapultieren wird“, sagt Moderator Philipp Isterewic bei der Verleihung.

„1LIVE Krone 2021“: Marteria ist „Bester Künstler" des Jahres

Rapper Marteria ist beim Musikpreis zum besten Künstler des Jahres gekrönt worden. Der 39-Jährige erhielt die Auszeichnung am Donnerstagmorgen zu Beginn der achtstündigen Radio-Sondersendung.

Rapper Marteria ist mit der „1LIVE Krone 2021" als „Bester Künstler" des Jahres ausgezeichnet worden. Foto: dpa-Bildfunk / Benjamin Diedering/WDR/dpa

Marteria: „Sowas wie die Königs-Krone"

„Ich bin sehr, sehr dankbar für alle Fans, die gevotet haben“, sagt Marteria in seiner Dankesrede. „Der beste Künstler ist sowas wie die Königs-Krone, die doppelte Krone!“

In den vergangenen Jahren räumte der gebürtige Rostocker bereits vier Kronen des Musikpreises ab. Passend zu der fünften Krone erschien Mitte Oktober auch sein fünftes Album „5. Dimension“.

Nico Santos gewinnt „1LIVE Krone 2021“ für „Beste Single“

Für seinen Song „Would I Lie To You“ wurde Nico Santos in der Kategorie „Beste Single“ ausgezeichne. Der Musiker aus Bremen hat damit seine erste Krone abgeräumt. Nominiert war er in den vergangenen Jahren bereits sieben Mal.

Musiker Nico Santos gewinnt in der Kategorie „Beste Single" zum ersten Mal die „1LIVE Krone" Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

„Ich bin so unfassbar happy", sagt Santos bei der Verleihung im Radio. „Ich habe allen meinen Freunden erzählt: Das ist der einzige Preis, den ich mir wirklich von Herzen wünsche."

Damit wolle er sich bei allen Personen bedanken, für die er diesen Song geschrieben habe. „Ich glaube, die hören gerade alle zu.“ Als Überraschungs-Gäste wurden seine Eltern in der Radio-Sendung zugeschaltet.

Feier in Jahrhunderthalle in Bochum abgesagt

Die „1LIVE Krone“ wird in diesem Jahr bereits zum 22. Mal verliehen. Ursprünglich sollte die Preisvergabe in der Bochumer Jahrhunderthalle stattfinden. Wegen der hohen Inzidenz-Zahlen in der Corona-Pandemie wurde die Feier jedoch kurzfristig abgesagt. Am frühen Abend soll ab 18 Uhr Rapper Casper live im Radio singen. (dpa)

