Berlin Immer wieder wird über die Einführung der 2G-Regel im Einzelhandel diskutiert. Nun äußert sich dm zu möglichen Corona-Einschränkungen.

Wie geht es in Deutschland angesichts wieder steigender Corona-Zahlen weiter? Während einerseits bereits über ein mögliches Ende der pandemischen Lage diskutiert wird, scheint ein Winter ganz ohne Corona-Einschränkungen andererseits kaum möglich. Doch welche Maßnahmen könnten ergriffen werden?

Immer wieder wird darüber diskutiert, dass etwaige Regeln besonders für ungeimpfte Personen gelten könnten. Sie sind anfälliger für eine Infektion mit dem Coronavirus und einen schweren Krankheitsverlauf und müssen daher geschützt werden. Gleichzeitig hatte inzwischen jeder Erwachsene in Deutschland die Chance, sich gegen Corona impfen zu lassen. Droht im Winter also ein Lockdown für Ungeimpfte? Oder setzt der Einzelhandel bald auf die 3G- oder die 2G-Regel?

dm äußert sich zur 2G-Regel: Das sagt die Drogerie-Kette

Die Drogeriemarkt-Kette dm hat nun Stellung zu möglichen Zugangsbeschränkungen für die Filialen bezogen. Nachdem das Unternehmen bereits auf Facebook angekündigt hatte, Kundinnen und Kunden weiterhin auch ohne Test in die Filialen lassen zu wollen, äußerte sich der Konzern auf Nachfrage unserer Redaktion ähnlich.

"Es werden auch weiterhin alle Kundinnen und Kunden – unter Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln – in unseren dm-Märkten in Deutschland einkaufen können", bestätigte Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung. In den Filialen biete man Produkte des täglichen Bedarfs an, die jedem zugänglich sein sollten.

Die Drogeriemarkt-Kette dm hat sich zu einer möglichen Einführung der 2G-Regel geäußert. Foto: Sascha Steinachvia www.imago-images.de / imago images / Steinach

2G im Einzelhandel: Einige Bundesländer erlauben die Einführung

Während dm also auf die Einführung der 3G- oder 2G-Regel verzichten will, bleibt es anderen Einzelhändlern teilweise offengestellt, ob sie künftig auch ungeimpfte oder ungetestete Personen in ihre Geschäfte lassen wollen. Das ist etwa in Hessen oder Niedersachen möglich. Die Bundesländer haben das sogenannte 2G-Optionsmodell zuletzt auf den Einzelhandel ausgeweitet. Für Restaurants oder Diskos ist die Einführung der 2G-Regel auch in anderen Bundesländern möglich. Die 3G-Regel gilt hier teilweise sowieso.

Verschiedene Einzelhändler des täglichen Bedarfs, darunter Lidl und Kaufland, hatten sich zuletzt jedoch gegen eine Einführung der 2G-Regelung ausgesprochen. Vielmehr setzen sie auf die Fortsetzung der bisherigen Maßnahmen wie etwa die Maskenpflicht.

