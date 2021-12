Symbolbild. Die A2 war am Freitagmorgen bei Porta-Westfalica nach einem schweren Unfall in Richtung Dortmund gesperrt.

Verkehr in NRW

Verkehr in NRW A2: Sperrung nach Lkw-Unfall mit einem Toten

Porta-Westfalica. Die Autobahn A2 ist am Morgen bei Porta-Westfalica in Richtung Dortmund gesperrt worden. Grund war ein Lkw-Unfall. Ein Mensch kam zu Tode.

Nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen mit einem tödlich Verletzten müssen Autofahrer am Freitagmorgen auf der Autobahn 2 bei Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) mit Verzögerungen rechnen. Die Fahrbahn Richtung Dortmund war am Morgen zeitweise voll gesperrt.

Ein Fahrer sei in der Nacht eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle verstorben, sagte eine Sprecherin der Polizei. In Fahrtrichtung Dortmund wurde eine Umleitung eingerichtet, teilte die Polizei mit. Weitere Details waren zunächst unklar.

Laut WDR-Stauradar staute sich der Verkehr gegen 7.20 Uhr auf etwa fünf Kilometern. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW mussten Autofahrer bereits am frühen Morgen zeitweise eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen. (mit dpa)

