Abzocke im Internet: Immer mehr falsche Dokumente im Umlauf

Düsseldorf. Die Verbraucherzentrale warnt vor Dokumenten von unseriösen Internet-Anbietern. In einem Fall droht Verbrauchern sogar Urkundenfälschung.

Die Verbraucherzentrale NRW warnt vor unseriösen Internet-Anbietern von Führungszeugnissen und Urkunden. Die Beschwerden über Online-Anbieter solcher Dokumente häuften sich derzeit, teilte die Verbraucherzentrale am Dienstag in Düsseldorf mit. „Offizielle Dokumente sollten bei der zuständigen Behörde beantragt werden“, sagte die Juristin der Verbraucherzentrale NRW, Iwona Husemann.

Oft seien die Internetseiten von unseriösen Anbietern nicht auf Anhieb als solche zu erkennen. Mit einem Blick ins Impressum könne jedoch schnell herausgefunden werden, ob die Seite von einer zuständigen Behörde betrieben wird oder nicht, hieß es.

Urkundenfälscher verkaufen falsche Führerscheine im Internet

Zudem verlangten einige Dienstleister Kosten, die deutlich über jenen des Standesamtes lägen, oder lieferten die gewünschten Dokumente gar nicht, hieß es. So übermittelte ein Anbieter beispielsweise lediglich ein E-Book, in dem erklärt wird, wie ein Führungszeugnis beantragt werden kann. Hierfür wurden dann 13 Euro in Rechnung gestellt, obwohl diese Informationen kostenfrei und öffentlich zugänglich ist.

Überdies gibt es auch illegale Angebote im Internet. So warben in der Vergangenheit Anbieter mit deutschen Führerscheinen, ohne dass die potenziellen Kunden Fahr- oder Theoriestunden nachweisen mussten. Wer solch ein Angebot annimmt, mache sich möglicherweise der Urkundenfälschung schuldig, erklärten die Verbraucherschützer. (epd)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama