Allerheiligen 2021 NRW: Haben Bäcker am Feiertag geöffnet?

Essen. An Allerheiligen 2021 wollen viele Menschen in NRW nicht auf frische Brötchen verzichten. Wie Bäckereien in NRW an dem Feiertag öffnen dürfen.

Viele Menschen in NRW können sich dank Allerheiligen über ein langes Wochenende freuen: Der Feiertag fällt 2021 auf einen Montag. Ein ausgiebiges Frühstück mit frischen Brötchen gehört für viele zum entspannten Tag in den Feiertag dazu. Aber wie haben die Bäcker in NRW an Allerheiligen geöffnet?

Allerheiligen ist ein sogenannter stiller Feiertag, der nur in den katholisch geprägten Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Baden-Württemberg gefeiert wird.

Allerheiligen 2021 NRW: Frische Brötchen am stillen Feiertag?

Das bedeutet, dass es an diesem Tag in NRW wortwörtlich still bleiben muss: Von 5 Uhr morgens bis 18 Uhr abends darf keine laute Musik gespielt werden. Damit sind auch öffentliche Tanzveranstaltungen verboten.

Doch anders als die Clubs, Supermärkte und Geschäfte in NRW müssen Bäcker an Allerheiligen nicht schließen. Denn das Ladenöffnungsgesetz erlaubt es bestimmten Läden, auch am Feiertag zu öffnen – zumindest für fünf Stunden. Die Voraussetzung: Sie müssen hauptsächlich Blumen, Zeitungen oder Backwaren verkaufen.

NRW-Bäcker entscheiden selbst, ob sie an Allerheiligen öffnen

Eine Garantie, dass der Bäcker um die Ecke aber tatsächlich an Allerheiligen geöffnet hat, ist das jedoch nicht. Jeder Bäcker entscheidet selbst, ob in seiner Backstube am Montag frische Brötchen gebacken werden – oder ob auch die Mitarbeitenden der Bäckerei ausschlafen können.

Halloween -Fans müssen sich keine Sorgen machen, denn trotz Corona-Pandemie finden in diesem Jahr wieder viele Grusel-Partys in NRW statt – die nur eben spätestens um 5 Uhr morgens enden. Hier finden Sie einen Überblick.

Feiertage NRW 2021: Das steckt hinter Allerheiligen

Allerheiligen ist ein katholischer Feiertag, an dem wortwörtlich allen Heiligen gedenkt wird. Das Allerheiligenfest, das jährlich am 1. November gefeiert wird, hat seinen Ursprung im Orient.

Dort kannte man bereits um die Wende zum 5. Jahrhundert einen Märtyrertag, an dem all derer gedacht wurde, die ihren christlichen Glauben vorbildlich gelebt hatten und als Märtyrer starben.

Allerheiligen und Allerseelen als kirchliche Gedenkfeier in NRW

Später wurde zudem der 2. November zum Allerseelentag erklärt. Dieser Gedenktag gilt dem Gedächtnis der gestorbenen Gläubigen. Heutzutage wird kaum noch eindeutig zwischen dem Fest der Heiligen und dem Fest der Seelen unterschieden.

Allerheiligen und Allerseelen sind weitgehend zu einer kirchlichen Gedenkfeier geworden, bei der an alle Toten erinnert wird. Allerheiligen ist in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gesetzlicher Feiertag.

31. Oktober 2021: Halloween, Zeitumstellung und Reformationstag

In den eher evangelisch geprägten Bundesländern wird Allerheiligen nicht gefeiert. Hier ist hingegen bereits der 31. Oktober ein Feiertag: Am Reformationstag erinnern Protestanten und Protestantinnen an den Beginn der Reformation durch Martin Luther.

Am 31. Oktober können sich außerdem alle Menschen in ganz Deutschland über eine Stunde mehr Schlaf freuen: Alles Wichtige über die Zeitumstellung finden Sie hier. (sop, epd)

