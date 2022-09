Analyse: Fast jeder Dritte in NRW gegen Omikron immunisiert

Düsseldorf. Viele Menschen in NRW sind bereits immun gegen die Omikron-Variante des Coronavirus. Das ergab eine Analyse der Kassenärztlichen Vereinigung.

Bereits fast jeder dritte NRW-Einwohner hat laut einer Kassenärzte-Analyse in diesem Jahr eine Corona-Infektion durchgemacht und so eine gewisse Immunität gegen die Omikron-Variante aufgebaut. „In Nordrhein-Westfalen gab es seit Beginn der Pandemie rund 6,6 Millionen gemeldete laborbestätigte Corona-Fälle“, sagte Viola Gräfe, die bei der Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein für Datenanalyse zuständig ist, am Dienstag in Düsseldorf. Darunter seien auch Mehrfachinfektionen. Allein 5,2 Millionen aller in NRW bisher registrierten Corona-Fälle entfielen auf das laufende Kalenderjahr. Hier geht es zu unserem Corona-Newsblog.

Anfang des Jahres habe zwar die Delta-Variante noch eine gewisse Rolle gespielt. Der weit überwiegende Teil der Corona-Fälle sei in diesem Jahr aber auf einen der verschiedenen Omikron-Subtypen zurückzuführen, erklärte Gräfe. Aktuell herrsche nach Daten des Robert Koch-Instituts mit 97 Prozent der Fälle der Typ BA.5 vor.

Viele haben bereits eine Corona-Infektion durchgemacht

Bei 17,9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern in NRW und etwas mehr als 5 Millionen gemeldeten Corona-Fällen allein im laufenden Jahr könne man also sagen, „dass knapp jede Dritte oder jeder Dritte im Laufe dieses Jahr bereits eine Omikron-Infektion hatte und somit eine gewisse Immunität gegen die Omikron-Variante aufgebaut hat.“

Hinzu komme noch, dass ein Großteil der Bevölkerung durch eine Corona-Impfung grundimmunisiert oder auch geboostert sei, ergänzte die Datenanalystin der KV Nordrhein. Die zu erwartende Herbst-Welle werde nicht auf eine Bevölkerung treffen, die zum überwiegenden Teil noch keinen Kontakt zum neuartigen Coronavirus hatte, erklärte sie.

Warten auf den neuen Omikron-Impfstoff

Spätestens kommenden Montag würden die neuen an die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna in jenen Arztpraxen eintreffen, die diese bestellt haben, erklärte der Chef der KV Nordrhein, Frank Bergmann. Viele der niedergelassenen Ärzte der Region würden aber auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission dafür warten, die bisher noch ausstehe. (dpa)

