Der 15. Februar ist dem Angelman-Syndrom gewidmet. Der Gendefekt ist selten – und behindert die geistige Entwicklung der Betroffenen.

„Vor drei Jahren hätte ich ein solches Interview gar nicht führen können, weil ich ständig nur geweint hätte“, sagt Regina Heese. Vor drei Jahren, im Januar 2018, bekam die 41-Jährige die Diagnose, die ihr Leben veränderte. Bei ihrem Sohn Philip wurde das Angelman-Syndrom festgestellt – ein seltener Gendefekt, der sowohl geistige als auch körperliche Behinderungen verursacht. Ein Schock.

„Wir wussten gar nicht, was das ist. Jeder aus unserem Bekanntenkreis fragte uns: ,Angel... was?‘, erzählt Heese. An diesem Montag, dem 15. Februar, ist der internationale „Angelman-Tag“, der auf die Erkrankung aufmerksam macht.

Angelman-Syndrom: Knapp 600 Familien gehören Betroffenen-Verein an

In etwa ein Fall kommt auf 15.000 Menschen. In Regina Heeses Region, dem brandenburgischen Kreis Märkisch-Oderland, gibt es nur zwei bekannte Angelman-Fälle. In Berlin sind es etwa zehn, die Dunkelziffer dürfte höher sein, weil ältere Betroffene möglicherweise nie auf den Gendefekt untersucht wurden.

In ganz Deutschland gehören knapp 600 Familien mit betroffenen Kindern dem „Angelman-Verein“ an, einem Selbsthilfeverein. Auch Regina Heese und ihr Lebensgefährte Mirko Seidel (44), Philips Vater, sind dabei. Der Verein organisiert Treffen der Familien – im Moment wegen der Corona-Pandemie freilich nicht.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Ihren Sohn lieben sie über alles, sagt Regina Heese. Er sei ein fröhliches Kind, lache oft – manchmal reiche es, ihn nur anzusehen, „dann bin ich schon gut drauf“. Als der Fotograf im Wohnzimmer erscheint, ist der Junge quietschvergnügt, lacht über das Klicken der Kamera und drückt mit Begeisterung auf den Auslöser.

Lesen Sie hier: Kinderkrankengeld: Diese Hilfen erhalten Privatversicherte

Angelman-Syndrom: Philip bleibt sein Leben lang ein geistiges Kleinkind

Nach der Diagnose brach für die Eltern eine Welt zusammen. „Als Eltern wünscht man sich ja, dass man normale, gesunde Kinder zur Welt bringt.“ Der Gendefekt ist zwar selten, kann aber jeden treffen – egal, ob in einer Familie Behinderungen bekannt sind oder nicht.

Bei Regina Heeses Schwangerschaft und auch nach der Geburt sei noch alles in Ordnung gewesen. Als Philip ungefähr zwei Jahre alt war, dachte sie, wenn sie andere Kinder beobachtete: „Ist er zurückgeblieben?“ Lange bewegte sich der kleine Junge nur robbend vorwärts, krabbelte nicht, ließ die Beine außen vor. Und sprach kein Wort.

Bis vor kurzem mussten sie ihn tragen. Heute ist Philip 1,05 Meter groß und 21 Kilo schwer. Im Sommer wird er sechs. Geistig wird er sein Leben lang auf dem Stand eines Kleinkindes bleiben. Manche Betroffene können weder laufen noch sprechen. Die Lebenserwartung ist nicht geringer als bei anderen Menschen.

Regina Heese wird nicht vergessen, wie sie bei einem Angelman-Vereinstreffen zum ersten Mal einen erwachsenen Mann sah, „der mit 52 Jahren im Sandkasten spielt – genauso wie mein Sohn“.

Angelman-Tag: Wichtige Anschaffungen müssen beantragt werden

„Philip kann das, was ein Baby kann“, sagt sie. Sie muss ihren Sohn wickeln, von der Krankenkasse hat er eine „Windel-Dauerverordnung“. Philips Eltern üben viel mit ihm, aber Neues zu lernen dauere lang. „Es gibt Fortschritte und Rückschritte. Aber wir freuen uns über jede Kleinigkeit.“ Seit kurzem kann Philip „Mama“ und „Papa“ aussprechen, und noch eine Handvoll Worte mehr. Wenn sie ihn „Mama“ sagen hört, sagt die 41-Jährige, „dann geht mir das Herz auf“.

Philip besucht eine „I-Kita“ in Strausberg, einen integrativen Kindergarten. Er soll danach in eine Förderschule kommen. Logo-, Ergo- und Physiotherapie hat er jede Woche. Philip ist ein Pflegefall. Er hat eine Gehhilfe, mit der er gerade lernt, selbstständig zu gehen – ähnlich wie ein Rollator. Anschaffungen wie sein Pflegebett oder seine speziellen orthopädischen Schuhe sind teuer und müssen immer wieder beantragt werden. Auch das ist oft eine Herausforderung.

Angelman-Tag: Syndrom kann jeden Treffen

Der Gendefekt, der erstmals 1965 von dem britischen Kinderarzt Harry Angelman wissenschaftlich beschrieben wurde, hieß bis in die 1990er-Jahre „Happy-Puppet-Syndrom“ – im Deutschen etwa „Syndrom der fröhlichen (Marionetten-)Puppen“. Weil die Betroffenen so viel lachen, fröhlich und oft hyperaktiv sind.

Am 15. Februar machen weltweit rund 50 Vereine und Organisationen mit Aktionen auf die seltene Erkrankung aufmerksam machen, erklärt Stefan Tröstrum. Der 45-jährige Berliner ist im Vorstand des Angelman-Vereins.

„Das Angelman-Syndrom kann jeden treffen. Der Gendefekt führt dazu, dass sich die Gehirnzellen nicht verknüpfen“, so Tröstrum. Angelman-Kinder, die neugeboren noch als gesund gelten, fallen mit etwa einem Jahr durch Entwicklungsverzögerungen auf. „Zeitlebens brauchen sie intensive Betreuung.“ Viele Betroffene haben epileptische Anfälle und müssen viele Medikamente nehmen.

Angelman-Syndrom: Jürgen Vogel engagiert sich für Betroffene

Seit rund 20 Jahren ist Tröstrum mit dem Schauspieler Jürgen Vogel befreundet. Der war, als bei Tröstrums kleiner Tochter der Gendefekt diagnostiziert wurde, von dem besonderen Familienschicksal seines Freundes berührt. Seit 2019 ist der Schauspieler Schirmherr des „Angelman-Vereins“. Jürgen Vogel hat selber sechs gesunde Kinder und engagiert sich oft für Soziales.

„Menschen mit Angelman-Syndrom sind eine Bereicherung und gehören in die Mitte unserer Gesellschaft“, sagt er. Vogel tritt auch in einem Video des Vereins auf, der im vergangenen Jahr die Spendenkampagne „Wachgeküsst“ ins Leben gerufen hat.

YouTube Jürgen Vogel Angelmann Philipp Luther

Angelman-Tag: Therapie-Forschung macht Hoffnung

Stefan Tröstrum erklärt: Das bedeute, dass jenes beim Angelman-Syndrom inaktive Chromosom aktiviert werden könne, also gewissermaßen: wachgeküsst, ähnlich wie im Märchen. Tatsächlich gebe es mittlerweile hoffnungsvolle Forschungsansätze zur Behandlung, sagt Tröstrum. Es könnte in einigen Jahren vielen Betroffenen wesentlich besser gehen. Die Spendenkampagne soll die Forschung vorantreiben.

Der Verein baut gerade das erste deutsche Angelman-Zentrum in München auf, in dem Fachärzte sich auf das Syndrom spezialisiert haben. Auch Regina Heese will das Zentrum nutzen, doch die Warteliste ist lang. Mit Philip bekommt sie erst 2022 einen Termin. Sie hofft auf die Forschung. Sie sagt: „Man weiß nicht, wohin die Reise geht.“