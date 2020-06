Mit ihrem Folklore-Look war die Kelly Family die Antithese zu den gestylten Boybands der 90er-Jahre, aber sie sorgte für mindestens so viel Hysterie bei Teenagern. Im Mittelpunkt stand Angelo Kelly. Als der damals Zwölfjährige die Ballade „An Angel“ sang, bedeutete das den ganz großen Durchbruch.

Auch ein 2017 gestartetes Comeback war erfolgreich. Jetzt hat der 39-Jährige mit seiner Frau Kira und seinen fünf Kindern zwischen vier und acht Jahren das Album „Coming Home“ veröffentlicht.

Sie sind wegen Burnout bei der Kelly Family ausgestiegen. Wie geht es Ihnen nun?

Angelo Kelly: Ich fühle mich jetzt sehr erleichtert. Die Familie hat oft auf ihren Papa verzichten müssen. Selbst wenn ich zu Hause war, war mein Kopf woanders. Es ging noch gut, meine Kinder erkennen mich noch, aber es war genau rechtzeitig. Nach dem letzten Konzert in München habe ich meine Kinder umarmt und gesagt: „I’m coming home“. Und so heißt unser Album nun auch „Coming Home“.

Sie standen selbst schon als kleines Kind auf der Bühne. Wie haben Sie das erlebt?

Kelly: Meine Erfahrungen, auf der Bühne aufzuwachsen, waren nur positiv. Wir haben sicherlich viel geleistet, aber es hat sich nicht so angefühlt. Für mich war es normal. Andere Kinder sind acht, zehn Stunden am Tag mit Schule und Hausaufgaben beschäftigt, der Leistungsdruck auf die Kinder ist enorm, darüber regt sich

keiner auf. Im Vergleich dazu ging es mir richtig gut.

Sie wurden zu Hause unterrichtet. Unterrichten Sie Ihre Kinder auch selbst?

Kelly: Ja, seit zehn Jahren. In Irland ist das zum Glück möglich.

Was stört Sie an öffentlichen Schulen?

Kelly: Mich stört, dass es eine Pflicht ist. Ich finde es wichtig, dass eine Familie selbst entscheidet, wie sie ihr Leben gestaltet. Kinder sollen spielen, sie sollen ein Baumhaus bauen, Abenteuer erleben, kreativ sein, wie in den guten alte Zeiten, in den 70er­n, 80ern. Zu solchen Dingen kommen Kinder ja heute kaum noch.

Wie haben Sie es erlebt, als in den 90ern der große Ruhm kam?

Kelly: Am Anfang war das alles unheimlich aufregend. Aber irgendwann ist es dir egal. Wir haben uns selber kaputt gemacht und uns überarbeitet. Wir waren dann auch typisch neureich, haben plötzlich in einem Schloss gelebt. Das sagt schon einiges. Es passte nicht zu uns.

Wie sind Sie mit dem Spott umgegangen?

Kelly: Der Spott hat mich hart getroffen, weil ich ihn nicht verstanden habe. Erst später wurde mir klar: Ich durfte ihn nicht persönlich nehmen. Wir waren eben derart überdimensional erfolgreich, dass man nicht um uns herumkam. Ich habe später lange versucht, zu beweisen, dass ich doch cool bin, habe dann Rockmusik machen wollen. Aber das war nicht reif. Reif wäre es gewesen, darüber hinwegzuschauen.

Nach dem großen Ruhm kamen schwierige Zeiten.

Kelly: Es gab dann auf jeden Fall Zeiten, in denen es knapp war. Ich habe mit meiner Familie dann in Bonn gelebt in einer Wohnung, und die alte Dame, der die Wohnung gehörte, war sehr lieb. Da kam es zwei- oder dreimal vor, dass ich gefragt hatte, ob wir die Miete später bezahlen können. Ich habe dann Schlagzeug unterrichtet, ich habe alles gemacht, was irgendwie möglich war.

Wie ging es dann weiter?

Kelly: Wir sind erst einmal drei Jahre im Wohnmobil gereist. Ich hab’ Straßenmusik gemacht.

So wie früher.

Kelly: Ich war damals noch sehr klein, ich hatte also keine wirkliche Erfahrung damit. Ich hab mich mit Gitarre in die Fußgängerzone gestellt, aber nur im Ausland, denn ich wollte nicht erkannt werden. Ich hatte so ein romantisches Bild, und dann stand ich irgendwo in Frankreich im Regen, die Stadt war leer, die Polizei hat mich weggeschickt, ich habe nach einem langen Tag 30 Euro verdient und meine Stimme war heiser. Und ich dachte: Wie soll ich damit meine Familie ernähren?

Wie haben Sie sie dann ernährt?

Kelly: Ich habe dazugelernt, denn auf der Straße gibt es viele Gesetze. Du musst wissen, wann du wo stehst. Du darfst den Geldkorb nicht direkt vor deine Füßen stellen, denn die Leute trauen sich nicht so nah an dich ran. Irgendwann hat es gereicht zum Leben.

Letzte Frage: Ihr liebster Song auf dem neuen Album?

Kelly: „Sweetest Rose“. Meine Frau hat das Lied für meine Mutter geschrieben. Sie ist an Krebs gestorben, als ich erst zehn Monate alt war und das Lied ist eine Hommage an sie, an ihre Hingabe, ihre Bereitschaft, für mich zu sterben. Sie hätte die Chemotherapie viel früher beginnen können, aber sie hat sich dagegen entschieden, weil sie mich dann hätte abtreiben müssen.