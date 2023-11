Anti-AfD-Aufkleber mit Rasierklingen gespickt: Mann verletzt

Lüdenscheid Sticker mit der Aufschrift „FCK AFD“ sind in Lüdenscheid mit Rasierklingen präpariert und in der Stadt verteilt worden. Staatsschutz ermittelt.

Unbekannte haben in Lüdenscheid im Sauerland Anti-AfD-Aufkleber mit Rasierklingen präpariert und in der Stadt verteilt. Ein Mann habe sich bereits verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. „Unter dem Aufkleber hängen Rasierklingen. Wer die Sticker abknibbelt, der greift unweigerlich in die scharfen Klingen“, erklärte ein Polizeisprecher.

Die Aufkleber mit der Aufschrift „FCK AFD“ seien an Laternen, Stromkästen und Zigarettenautomaten an mehreren Stellen in der Stadt aufgetaucht. Ein 42-Jähriger habe sich geschnitten, als er einen Aufkleber abziehen wollte. Wegen des politischen Bezugs hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. (dpa)

