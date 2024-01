Anti-AfD-Demos: Diese Aktionen sind in NRW geplant

Bereits am Montag hatte das Bündnis „Essen stellt sich quer“ unter dem Motto „Gegen die AfD – Nie wieder ist jetzt“ in Rüttenscheid zu einer Kundgebung aufgerufen. Tausende Menschen folgten dem Aufruf. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

NRW. Aus Protest gegen die AfD wurden in NRW viele Demonstrationen angekündigt. Alle bisher bekannten Aktionen finden Sie hier in der Übersicht.

Immer mehr Verbände, Parteien und auch Einzelpersonen rufen in NRW zu Demonstrationen gegen Rechtsextremismus auf, nachdem das Recherchenetzwerk „Correctiv“ ein Treffen zwischen AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern enthüllt hat. „Correctiv“ berichtete von einem Plan, nach dem Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertrieben werden sollen. Auch Mitglieder der CDU und der rechtskonservativen Werteunion sollen an dem Treffen teilgenommen haben.

In Bochum hat die SPD deshalb ihren seit Monaten geplanten Parteitag abgesagt und ihre Mitglieder stattdessen aufgerufen, sich an der Demonstration zu beteiligen, die in Bochum am Freitagabend geplant ist. In Mülheim bitten die Kirchengemeinden ihre Mitglieder, am Sonntag an der Kundgebung teilzunehmen, die Nadia Khalaf, Co-Vorsitzende der Mülheimer SPD angemeldet hat.

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in NRW appelliert an seine Mitglieder und alle Bürgerinnen und Bürger, sich an Demonstrationen gegen Rechtsextremismus zu beteiligen. Das von dem Recherche-Netzwerk „Correctiv“ publik gemachte Geheimtreffen von AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern zur Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund sei „erschütternd“, sagte die stellvertretende NRW-Landesvorsitzende des DGB, Anke Unger, am Freitag in Düsseldorf. Es bestätige, dass die AfD „eine menschenfeindliche Partei“ ist, die „auf Spaltung setzt und unsere Demokratie mit Füßen tritt“.

Anti-AfD-Demos in NRW: Polizei und Veranstalter rechnen mit tausenden Teilnehmenden

Die Polizei rechnet bei den Demonstrationen am Wochenende mit tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bereits am Montag hatte das Bündnis „Essen stellt sich quer“ unter dem Motto „Gegen die AfD – Nie wieder ist jetzt“ in Rüttenscheid zu einer Kundgebung aufgerufen. Die Organisatoren der Veranstaltungen hatten zunächst mit etwa 300 Teilnehmenden gerechnet, am Ende waren es laut Angaben der Polizei Essen 7.000.

Am Freitag sind in NRW unter anderem Demonstrationen in Münster, Bielefeld, Wuppertal und Minden geplant. Am Samstag sollen Demos unter anderem in Dortmund und Bottrop und am Sonntag in Köln und Mülheim an der Ruhr stattfinden. Das Bündnis Recklinghausen hat für Samstag (20. Januar, 11 Uhr) unter dem Motto „Wir gegen die faschistischen Deportationspläne der AfD und Werte-Union“ zu einer Kundgebung auf dem Altstadtmarktplatz aufgerufen. In unserer Übersicht haben wir alle bislang bekannten Aktionen, die am Wochenende in unseren Städten in NRW geplant sind, aufgelistet.

In diesen Städten sind am Wochenende Aktionen geplant:

Auch über das Wochenende hinaus sind bereits Aktionen gegen Rechtsextremismus geplant: „In Dinslaken schweigen wir nicht!“ Unter diesem Motto rufen alle Dinslakener Ratsparteien - SPD, CDU, Grüne, UBV, FDP, PARTEI und Linke - und das Bündnis gegen Rechts am Samstag, 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, zur Demonstration in der Innenstadt gegen die jüngt bekannt gewordenen Deportationspläne der Rechten auf. Das Bündnis Herne will am 20. Februar auf die Straßen gehen. Warum sich die Initiative so viel Zeit lässt, erklärt Cordula Vordenbäumer, Vorstandsmitglied im Bündnis Herne: „Wir lassen uns Zeit, weil es aktuell ja bereits zahlreiche Kundgebungen gibt.“ Es reiche nicht aus, einmal auf der Straße lautstark zu protestieren und dann wieder nach Hause zu gehen: „Wir wollen das mit etwas mehr Substanz füllen und nachhaltiger arbeiten.“ (mit epd)

