Armin Laschet der Verteidigungsminister? Verwechslungsgefahr

Um den ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) ist es still geworden: Kehrt er nun im großen Stil auf die Bühne zurück?

Seit 2021 ist Armin Laschet (CDU) Mitglied des Deutschen Bundestages. Nachdem er als Spitzenkandidat der Union (CDU und CSU) bei der Bundestagswahl im gleichen Jahr deutlich gegen die SPD - er musste mit 24,1 Prozent damals sogar das schlechteste Wahlergebnis der Union bei einer Bundestagswahl verkraften - verlor, ist es ruhig geworden um den ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten. Sein Kontrahent um die Kanzlerschaft damals: Der aktuelle Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Und nun? Feiert Armin Laschet im Scholz-Kabinett sein Comeback auf der großen Bühne der Politik?

Armin Laschet: Feiert er bald ein Comeback auf der großen politischen Bühne als Verteidigungsminister?

Es ist scheinbar eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Gefühlt läuft das Internet über. Ist das wirklich Armin Laschet, der den Posten als Bundesverteidigungsminister als Nachfolger von Christine Lambrecht (SPD) übernimmt? Ein CDU-Mann also in einem Kabinett, in dem die Minister eigentlich nur von den Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP gestellt werden?

Armin Laschet: Steht der ehemalige NRW-Ministerpräsident und anschließender Kanzlerkandidat der Union vor der Rückkehr auf die große Bühne der Politik? Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Ganz klar: nein, überhaupt nicht. Zwar steht fest, wer auf Lambrecht folgt, Laschet aber ist es nicht. Mit Boris Pistorius ist nicht nur ein weiterer SPD-Politiker auf dem Posten, sondern auch jemand, der Armin Laschet - so glaubt es zumindest das Netz - zum Verwechseln ähnlich sieht. Doch bis auf das Aussehen und das Alter - Laschet ist 61 Jahre und Pistorius ist 62 Jahre alt - haben die beiden gar nicht so viel gemeinsam.

Boris Pistorius: Der SPD-Politiker soll neuer Verteidigungsminister werden. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Pistorius war bis 2013 Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück. Im Anschluss wurde er Minister für Inneres und Sport in Niedersachsen. Mitglied im Bundestag ist er nicht. Nun ist er Bundesverteidigungsminister.

Armin Laschet: Mitglied des Bundestags seit 2021

Laschet hingegen ist Bundestagsabgeordneter der CDU/CSU-Fraktion und damit Teil der Opposition. Bis 2021 führte er in NRW die schwarz-gelbe Landesregierung als Ministerpräsident. So setzte er sich bei der Wahl 2017 gegen die bis dahin amtierende Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) durch.

Christine Lambrecht: Die SPD-Politikerin ist als Verteidigungsministerin zurückgetreten. Foto: John MACDOUGALL / AFP

Bei Bildung des aktuellen Kabinetts spielt Laschet keine Rolle mehr: Neben seiner täglichen Arbeit im Bundestag ist er seit 2022 Vizepräsident der parlamentarischen Versammlung des Europarates. Zudem hat er den Vorsitz über den Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung inne.

