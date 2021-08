Ausflug geplant: Fünfjährige am Bonner Bahnhof aufgefunden

Die Bundespolizei traf eine Fünfjährige am Bonner Hauptbahnhof an. Sie wollte wohl einen Ausflug unternehmen.

Am Bonner Hauptbahnhof haben Polizisten am Samstagabend gegen 19 Uhr eine alleinreisende Fünfjährige in Gewahrsam genommen. Das kleine Mädchen aus Bad Breisig wollte offensichtlich einen Ausflug mit dem Zug unternehmen, wie die Bundespolizei in Sankt Augustin am Montag erklärte.

Das Kind saß demnach nur in Begleitung seiner beiden Lieblingspuppen in einem aus Koblenz kommenden Zug. Da das Mädchen nicht als vermisst gemeldet war und nur ihren Vornamen und ihr Alter nennen konnte, standen die Polizisten zunächst vor einem Rätsel. Zum Glück habe sich wenig später die aufgebrachte Mutter des Kindes bei der Polizei in Remagen gemeldet, die zu dem Zeitpunkt bereits informiert worden sei.

Ihre Tochter sei in letzter Zeit „sehr begeistert“ von Zügen gewesen und habe wohl unbemerkt das Haus verlassen, um einmal selbst mit der Bahn zu fahren, erzählte die Frau. Schließlich sei das Mädchen wohlbehalten von ihrer Mutter in Bonn abgeholt worden. (AFP)

