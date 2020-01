Tierleid Ausgemergelt und krank – Löwenleid in sudanesischem Zoo

Berlin. In einem Zoo in der sudanesischen Hauptstadt Khartum hungern Löwen seit Monaten. Nun ist einer gestorben. Tierschützer sind empört.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausgemergelt und krank – Löwenleid in sudanesischem Zoo

Ein Löwenrudel im Zoo der sudanesischen Hauptstadt Khartum kämpft mit dem Hungertod und hat Sorge bei Tierschützern ausgelöst. Nach Angaben der Zooleitung ist eine von drei Löwinnen bereits gestorben. Eine andere liegt demnach im Sterben und wird von Tierärzten versorgt.

Auch die beiden Männchen im Alter von sieben bis acht Jahren leiden an Auszehrung. Zoodirektor Badr Al-Din Suleiman verwies auf ein Abkommen zwischen dem Zoo und der Tierschutzabteilung der Polizei, nach dem diese Behörde für die Versorgung der Tiere zuständig ist.

Löwen in Zoo im Sudan – Kritik von Tierschützern

Allerdings sei sie seit vier Monaten der Belieferung mit ausreichend Fleisch kaum noch nachgekommen. Die Tiere litten zudem unter Krankheiten, die von der Mangelernährung hervorgerufen worden seien. Nachdem Fotos der ausgemergelten Tiere in den sozialen Medien die Runde machten, begannen Tierfreunde, Nahrung zu bringen. Auch die zuständige Polizeibehörde reagierte mit Futter.

Im Zoo in Khartum im Sudan: Ein unterernährter Löwe ruht sich in der Sonne aus. Foto: Uncredited / dpa

Nach deren Diagnose litt die verendete Löwin an Würmern in ihrem Verdauungssystem. Sie sei letztlich an einer Herzattacke gestorben, als sie nach monatelangem Hunger plötzlich wieder mit Fleisch versorgt worden war.

Im Sudan regiert nach dem Sturz von Langzeitherrscher Omar al-Baschir zurzeit eine Übergangsregierung. Al-Baschir hatte den Sudan fast 30 Jahre lang mit harter Hand regiert, bevor er unter dem Druck monatelanger Massenproste im April vergangenen Jahres von der Armee abgesetzt wurde.

Tierleid und Tiersterben – mehr zum Thema:

Für Bestürzung sorgte vor kurzem auch, dass bei einem Brand im Krefelder Zoo zahlreiche Affen gestorben sind. Ein Theologe mahnte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Unser Umgang mit Tieren ist geisteskrank“. Der Comedian Felix Lobrecht zog Kritik auf sich, weil er Witze über die verbrannten Affen machte. (les/dpa)