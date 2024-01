Auto bricht durchs Eis: Feuerwehr rettet Hund aus Möhnesee

Glück im Unglück: Ein Geländewagen rollte am Donnerstag (11.1.) auf den eisigen Möhnesee und brach durch das Eis.

Möhnesee Glück im Unglück: Geländewagen mit Hund rollt auf eisigen Möhnesee und bricht durch. Feuerwehr mit Motorsägen und Kälteschutzanzügen im Einsatz.

Schock für das Herrchen von Jagdhund Piwo: Am Donnerstagmittag möchte der 28-Jährige mit seinem Hund am Möhnesee jagen gehen. Um eine Schranke auf Höhe der Kanzlerbrücke zu öffnen, steigt er aus dem Wagen. Dann passiert das Unglück: Der Geländewagen fängt an rückwärts zu rollen, mitten auf den vereisten Möhnesee - und dann bricht er ein. Um 11.51 Uhr alarmiert der Fahrer die örtliche Feuerwehr. Die stellt schnell fest: Piwo ist nicht in Lebensgefahr.

20 Meter vom Ufer entfernt: Geländewagen mit Hund bricht durchs Eis des Möhnesees

„Aus welchen Gründen auch immer ist der Wagen rückwärts über den Wanderweg an dieser Stelle, das Ufer hinab, auf den Möhnesee gerollt“, berichtet Christian Bödekker, Einsatzleiter der Feuerwehr Möhnesee. Etwa 20 Meter vom Ufer entfernt bricht das Eis schließlich und der Wagen versinkt zum Teil im See. Der Fahrer wählt den Notruf, klärt über den Hund im Auto auf. Stichwort für die Feuerwehr: Wasser- und Eisrettung.

Mit zirka 40 Einsatzkräften rückt sie an. Das Tier, ein Gończy Polski, ist ein recht kleiner Jagdhund. Ein Eisretter im Kälteschutzanzug stellt schnell fest, dass der Geländewagen ist nur zum Teil unter Wasser ist; der Hund kann atmen, ist ruhig und vor allem: nicht in Lebensgefahr. „Wir konnten den Besitzer daher recht schnell beruhigen“, so Bödekker.

» Lesen Sie dazu: Kaltes NRW: Wann bei Schnee und Glätte die Schule ausfällt

Feuerwehr entscheidet sich für aufwendige Rettung des Hundes

Mit dem Besitzer und einem hinzugezogenen Tierarzt habe man die Handlungsmöglichkeiten abgesprochen und sei zum Ergebnis gekommen, dass das Risiko, den Hund erst aus dem feststeckenden Fahrzeug zu holen, zu hoch sei: Man könne nicht einschätzen, wie das Tier reagiert.

» Lesen Sie dazu: Glatteis in NRW: Am Wochenende drohen erneut glatte Straßen

Naturschutzgebiet am Möhnesee

Eine Möglichkeit wäre nun gewesen, den Geländewagen mit brachialer Kraft durch das Eis aus dem See zu ziehen - „dabei wäre aber höchstwahrscheinlich Betriebsstoff in den See gelaufen.“

Da es sich an dieser Stelle um ein Naturschutzgebiet handelt, entschied man sich für eine aufwendigere Variante: Mit Motorsägen in Kälteschutzanzügen und zusätzlicher Schnittschutzkleidung sägten die Einsatzkräfte die zehn bis zwölf Zentimeter dicken Eisschollen durch, um dann mit einer Seilwinde das Auto aus dem See zu ziehen.

Glück gehabt: kein Personenschaden

„Dann konnte der Hund aus dem Fahrzeug befreit werden. Tierärztliche Behandlung hatte er nicht nötig, er konnte schwanzwedelnd zurück zu seinem Besitzer“, sagt der Einsatzleiter.

Insgesamt dauerte der Einsatz etwa eine Stunde, zwei Boote waren auf dem See. „Das ist natürlich sehr kräfteraubend und zeitintensiv“, sagt Bödekker. Man könne von Glück sprechen, dass auf dem Wanderweg niemand zu Schaden gekommen ist.

» Lesen Sie dazu: Spiegelglatte Straßen: Über 70 Unfälle in Duisburg

Feuerwehr warnt: Eisflächen nicht betreten!

In diesem Zuge warnt die Feuerwehr noch einmal allgemein: „Wir werden nicht müde, vom Betreten von Eisflächen dringend abzuraten.“ Häufig strahlten dickere Eisflächen eine trügerische Sicherheit aus, aber auch bei zehn Zentimetern kommt es zu Brüchen.

» Lesen Sie dazu: Streupflicht in NRW - das müssen Sie unbedingt beachten

Wasser- und Eisrettung: Kein Unterschied zwischen Mensch und Tier

„Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder Einsätze dieser Art gehabt“, sagt der Einsatzleiter. Da der Möhnesee mit seinen 123,4 km² ein großes Gewässer im Einsatzgebiet der Feuerwehr sei, sei im Winter auch immer ein Eisretter auf den Fahrzeugen mit unterwegs.

„Wir machen bei einer Wasser- und Eisrettung zwischen Mensch und Tier keinen Unterschied“, erklärt er. Zirka 40 Einsatzkräfte sind dann immer mit dabei. „Aber wir sind natürlich froh, wenn es nicht zum Einsatz kommen muss.“ Wie es zu dem Wegrollen des Fahrzeuges kam, wird noch ermittelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama