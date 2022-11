Autofahrer stirbt bei Unfall - Beifahrerin in Lebensgefahr

Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann in Höhe des THW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst in einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw.

Bergkamen/Kamen. Eine Mann und eine Frau aus Kamen (beide 46) prallen mit ihrem Pkw ungebremst in einen geparkten Lkw. Der Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle.

Bei einem Verkehrsunfall in Bergkamen ist ein 46-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Seine 46-jährige Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Paar aus Kamen gegen 19.40 Uhr mit dem Pkw auf der Werner Straße in Richtung Kamen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann in Höhe des THW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst in einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw.

Der 46-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Werner Straße war während der Unfallaufnahme etwa fünf Stunden lang gesperrt. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (red)

