Berlin. Schon bald könnte es bei der Deutschen Bahn erneut Streiks geben. Das kündigte die GDL am Dienstag an. Was bisher bekannt ist.

Die Lokführergewerkschaft GDL hat am Dienstag (14.11.) erneut Streiks beschlossen, wie die Deutsche Bahn in einer Mitteilung schreibt. Demnach hätte die Gewerkschaft zwei Tage vor der nächsten Verhandlungsrunde der Deutschen Bahn einen Streikbeschluss übermittelt. Unklar sei bislang noch, wann genau gestreikt werden soll. „Jetzt zeigt die Spitze der Lokführergewerkschaft ihr wahres Gesicht, sie war nie an Lösungen interessiert“, sagt DB-Personalvorstand Martin Seiler.

Der Streikbeschluss zum jetzigen Zeitpunkt sei ein Unding, so Seiler. „Wir haben gerade erst vier weitere Verhandlungstermine mit der Lokführergewerkschaft vereinbart, wir haben bereits in der Auftaktrunde ein 11-Prozent-Angebot auf den Tisch gelegt“. Sollte die Lokführergewerkschaft tatsächlich vor den unmittelbar bevorstehenden Verhandlungen streiken, würde sie Millionen Menschen in Haftung nehmen und die Sozialpartnerschaft mit Füßen treten, sagt Seiler.

Darum hält GDL-Chef Streiks für unausweichlich

Erst kürzlich kam die Mitteilung, dass der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, Streiks bei der Deutschen Bahn (DB) in den kommenden Wochen für unausweichlich halte. „Ich glaube nicht, dass diese Tarifrunde ohne Streik auskommt“, sagte Weselsky der „Augsburger Allgemeinen“ vom Montag. Die Tarifverhandlungen zwischen GDL und der DB beginnen am Donnerstag.

„Von unseren Mitgliedern höre ich immer wieder nur eines: Sage uns nicht, dass es mit Streiks losgeht, sondern wann es losgeht“, sagte Weselsky der Zeitung weiter. Die Beschäftigten der Bahn „haben die Messer schon gewetzt und wollen die Auseinandersetzung. Die Bahn-Basis kocht.“

Streik bei der Deutschen Bahn: Das sind die Forderungen

Die Gewerkschaft fordert bei einer Tariflaufzeit von einem Jahr eine allgemeine Entgelterhöhung von mindestens 555 Euro sowie eine Erhöhung der Zulagen für Schichtarbeit um 25 Prozent. Außerdem will die Gewerkschaft für Beschäftigte im Schichtdienst eine Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit von derzeit 38 auf 35 Stunden ohne Lohnkürzungen erreichen. Nicht zuletzt verlangt die GDL steuerfreie Inflationszahlungen von 3000 Euro.

Der Personalchef der Bahn, Martin Seiler, hat diese Forderungen bereits als „unerfüllbar“ abgelehnt. Sie würden eine Erhöhung der Personalkosten um 50 Prozent bedeuten. Zudem müssten wegen der Arbeitszeitverkürzung tausende neue Leute eingestellt werden, was angesichts des Fach- und Arbeitskräftemangels „nicht realisierbar“ sei.

Die GDL verhandelt für etwa 10.000 der insgesamt rund 220.000 Beschäftigten der Deutschen Bahn AG und zwar im Wesentlichen für das Zugpersonal und die Beschäftigten der Fahrzeuginstandhaltung. Ende August hatte sich die Bahn mit der deutlich mitgliederstärkeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) auf einen in einer Schlichtung ausgehandelten Tarifabschluss geeinigt. Er sieht in zwei Schritten eine Erhöhung der Gehälter um einen Festbetrag von 410 Euro monatlich vor. Zudem wurde eine steuerfreie Einmalzahlung von 2850 Euro ausgehandelt. Die Laufzeit beträgt 25 Monate. Laut Konzern ist es die teuerste Lohnerhöhung in der Geschichte der DB.

mit AFP

