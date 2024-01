Für Bahn-Reisende dürfte es in den nächsten Tagen wieder ungemütlich werden. Die Gesellschaft Deutscher Lokführer (GDL) hat vom 10. bis 12. Januar neue Bahn-Streiks in NRW angekündigt. Viele Züge werden daher ausfallen.

Bahnstreik Bahnstreik in NRW: Diese Züge fallen am 10. Januar aus

NRW. Die GDL hat für diese Woche weitere Bahnstreiks angekündigt – auch in NRW. Alle Infos zu Zugausfällen und Alternativen lesen Sie hier.

Die Streiks bei der Bahn gehen in die nächste Runde. Vor Gericht wollte die Deutsche Bahn den Streik zwar verhindern – scheiterte aber. Wie die Gesellschaft Deutscher Lokführer (GDL) am Sonntagabend ankündigte, soll ab Dienstagabend auch in NRW wieder gestreikt werden. Ab Mittwoch (10. Januar, 2 Uhr) ist dann auch der Personenverkehr betroffen. Laut der GDL werden die Streiks bis Freitagabend (18 Uhr) andauern.

Hintergrund ist die Forderung der GDL, die Wochenarbeitszeit von Schichtarbeitern flächendeckend von 38 auf 35 Stunden abzusenken, ohne Lohneinbußen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit zwei kleineren Bahnunternehmen, Netinera und Go Ahead, hat die GDL eine solche Vereinbarung bereits getroffen. Sie will nach Worten von Gewerkschaftschef Claus Weselsky diese Ergebnisse als Muster in der gesamten Branche durchsetzen.

Die Bahn hatte am vergangenen Freitag vorgeschlagen, bestehende Wahlmodelle bei der Arbeitszeit auszuweiten. Bisher können sich Beschäftigte entscheiden, ob sie etwa mehr Geld, mehr Urlaub oder weniger Wochenarbeitstage haben wollen. Sie könnten etwa von 39 auf 37 Wochenstunden verringern, bekämen dafür aber 5,7 Prozent weniger Lohn. Die Bahn bietet nun an, die Wochenarbeitszeit in diesem Modus bis zu 35 Stunden reduzieren zu können. Wer möchte, könnte zudem für etwas mehr Geld auch bis zu 40 Stunden pro Woche arbeiten.

Organisatoren fürchten wegen des Bahnstreiks in NRW Verkehrschaos bei der Handball-EM

Damit will sich die GDL nicht zufrieden geben und reagiert nun mit dem dritten und längsten Streik in der laufenden Auseinandersetzung. Der angekündigte Streik bei der Deutschen Bahn stellt auch die Organisatoren der Handball-EM in Deutschland vor einige Probleme und hat die Vorfreude auf das Mega-Event getrübt. „Ich muss keinen Hehl daraus machen, dass wir darüber nicht glücklich sind. Das kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt“, sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes, am Montag auf einer Pressekonferenz in Köln.

Die EM-Organisatoren haben bereits Maßnahmen getroffen, um ein größeres Chaos zum Turnierauftakt zu vermeiden. „Es wird einen Sonderfahrplan geben für die Mannschaften, Offiziellen und Fans, die eine Eintrittskarte gekauft haben“, verkündete Schober. Zudem habe man rund um die Düsseldorfer Fußball-Arena, wo am Mittwoch rund 53.000 Fans zum deutschen Auftaktspiel gegen die Schweiz erwartet werden, „zusätzliche Parkplatzkapazitäten geschaffen, weil wir davon ausgehen, dass mehr Menschen mit dem Auto kommen.“

Doch welche Linien sind von den Bahnstreiks betroffen? Wo gibt es Notfahrpläne? Hier finden sie alle Zugstrecken in der Übersicht:

Diese Züge in NRW sollen wegen des Bahnstreiks ausfallen:

RE8 zwischen Möchengladbach und Koblenz

zwischen Möchengladbach und Koblenz RE9 zwischen Aachen und Siegen Zwischen Siegen und Köln fahren ersatzweise Expressbusse ohne Zwischenhalt im Stundentakt.

zwischen Aachen und Siegen Zwischen Siegen und Köln fahren ersatzweise Expressbusse ohne Zwischenhalt im Stundentakt. RE12 zwischen Euskirchen und Köln

zwischen Euskirchen und Köln RE22 zwischen Kall und Köln

zwischen Kall und Köln RE41 zwischen Bochum und Haltern am See

zwischen Bochum und Haltern am See RE42 zwischen Münster und Recklinghausen-Süd

zwischen Münster und Recklinghausen-Süd RE49 zwischen Wuppertal und Wesel

zwischen Wuppertal und Wesel RE57 zwischen Winterberg/Brilon und Dortmund

zwischen Winterberg/Brilon und Dortmund RB 22 zwischen Gerolstein und Trier Nur die Schülerzüge 10053, 10058, 10065 und 10070 fahren.

zwischen Gerolstein und Trier Nur die Schülerzüge 10053, 10058, 10065 und 10070 fahren. RB 25 zwischen Köln und Lüdenscheid

zwischen Köln und Lüdenscheid RB 32 zwischen Dortmund und Duisburg

zwischen Dortmund und Duisburg RB 38 zwischen Bedburg und Köln Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Bedburg und Horrem.

zwischen Bedburg und Köln Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Bedburg und Horrem. RB 40 zwischen Essen und Hagen Schienenersatzverkehr zwischen Bochum Hbf. und Witten Hbf.

zwischen Essen und Hagen Schienenersatzverkehr zwischen Bochum Hbf. und Witten Hbf. RB 43 zwischen Dortmund und Dorsten Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Wanne-Eickel Hbf und Gladbeck West.

zwischen Dortmund und Dorsten Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Wanne-Eickel Hbf und Gladbeck West. RB 52 zwischen Dortmund und Lüdenscheid Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Dortmund und Hagen und zwischen Hagen/Rummenohl und Lüdenscheid.

zwischen Dortmund und Lüdenscheid Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Dortmund und Hagen und zwischen Hagen/Rummenohl und Lüdenscheid. RB 54 zwischen Unna und NeuenradeSchienenersatzverkehr zwischen Unna und Fröndenberg und zwischen Fröndenberg und Neuenrade.

zwischen Unna und NeuenradeSchienenersatzverkehr zwischen Unna und Fröndenberg und zwischen Fröndenberg und Neuenrade. S2 zwischen Dortmund und Essen/Recklinghausen

zwischen Dortmund und Essen/Recklinghausen S3 zwischen Hattingen Mitte und Oberhausen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Hattingen Mitte und Essen Hbf.

zwischen Hattingen Mitte und Oberhausen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Hattingen Mitte und Essen Hbf. S4 zwischen Unna und Dortmund-Lütgendortmund

zwischen Unna und Dortmund-Lütgendortmund S5 zwischen Dortmund und Hagen

zwischen Dortmund und Hagen S9 zwischen Hagen und Haltern/Recklinghausen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Essen Hbf. und zwischen Gladbeck West und Haltern/Recklinghausen.

zwischen Hagen und Haltern/Recklinghausen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Essen Hbf. und zwischen Gladbeck West und Haltern/Recklinghausen. S11 zwischen Bergisch-Gladbach und Düsseldorf-Flughafen

zwischen Bergisch-Gladbach und Düsseldorf-Flughafen S12 zwischen (Horrem) Köln-Ehrenfeld und Hennef

zwischen (Horrem) Köln-Ehrenfeld und Hennef S68 zwischen Wuppertal und Langenfeld

Lesen Sie auch: Das sind ihre Rechte als Fahrgast, wenn ihr Zug wegen des Streiks ausfällt.

Diese Züge sollen während des Bahnstreiks in NRW nur eingeschränkt fahren:

RE2 zwischen Osnabrück und EssenDie Züge fahren nur zwischen Münster Hbf und Essen Hbf.

zwischen Osnabrück und EssenDie Züge fahren nur zwischen Münster Hbf und Essen Hbf. RB 20 zwischen Stolberg-Altstadt und Düren Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt zwischen Alsorf-Annapark, Aachen und Stolberg.

zwischen Stolberg-Altstadt und Düren Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt zwischen Alsorf-Annapark, Aachen und Stolberg. RB 24 zwischen Köln und Euskirchen/Kall Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt bis 21 Uhr.

zwischen Köln und Euskirchen/Kall Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt bis 21 Uhr. RB 27 zwischen Mönchengladbach und Koblenz Die Züge fahren im 120-Minuten-Takt bis 20 Uhr.

zwischen Mönchengladbach und Koblenz Die Züge fahren im 120-Minuten-Takt bis 20 Uhr. RB 30 / RB 39 zwischen Bonn und WalporzheimDie Züge fahren im 120-Minuten-Takt zwischen Remagen und Walporzheim.

zwischen Bonn und WalporzheimDie Züge fahren im 120-Minuten-Takt zwischen Remagen und Walporzheim. RB 33 zwischen Aachen und Heinsberg / EssenDie Züge fahren im 120-Minuten-Takt zwischen Aachen und Mönchengladbach bis 20 Uhr. Zwischen Heinsberg und Lindern fahren Ersatzbusse im 60-Minuten-Takt.

zwischen Aachen und Heinsberg / EssenDie Züge fahren im 120-Minuten-Takt zwischen Aachen und Mönchengladbach bis 20 Uhr. Zwischen Heinsberg und Lindern fahren Ersatzbusse im 60-Minuten-Takt. RB 51 zwischen Dortmund und Enschede Die Züge fahren im 120-Minuten-Takt.

zwischen Dortmund und Enschede Die Züge fahren im 120-Minuten-Takt. RB 63 zwischen Münster und CoesfeldDie Züge fahren im 60-Minuten-Takt.

zwischen Münster und CoesfeldDie Züge fahren im 60-Minuten-Takt. RB 64 zwischen Münster und EnschedeDie Züge fahren im 60-Minuten-Takt.

zwischen Münster und EnschedeDie Züge fahren im 60-Minuten-Takt. S1 zwischen Dortmund und Solingen. Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt.

zwischen Dortmund und Solingen. Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt. S6 zwischen Essen und KölnDie Züge fahren im 60-Minuten-Takt bis 20 Uhr zwischen Essen Hbf und Köln-Hansaring.

zwischen Essen und KölnDie Züge fahren im 60-Minuten-Takt bis 20 Uhr zwischen Essen Hbf und Köln-Hansaring. S8 zwischen Hagen und MönchengladbachDie Züge fahren im 60-Minuten-Takt.

zwischen Hagen und MönchengladbachDie Züge fahren im 60-Minuten-Takt. S19 zwischen Düren und Au (Sieg)Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt bis 20 Uhr.

zwischen Düren und Au (Sieg)Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt bis 20 Uhr. S 23/RB 23 zwischen Bonn und Euskirchen Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt bis 20 Uhr.

Diese Züge sollen während des Bahnstreiks in NRW regulär fahren:

RE 1 zwischen Aachen und Hamm (Westfalen)

zwischen Aachen und Hamm (Westfalen) RE 4 zwischen Aachen und Dortmund

zwischen Aachen und Dortmund RE 5 zwischen Wesel und Koblenz

zwischen Wesel und Koblenz RE 6 zwischen Minden (Westfalen) und Köln/Bonn Flughafen

zwischen Minden (Westfalen) und Köln/Bonn Flughafen RE 7 zwischen Krefeld und Rheine

zwischen Krefeld und Rheine RE 11 zwischen Düsseldorf und Kassel

zwischen Düsseldorf und Kassel RE 13 zwischen Venlo und Hamm

zwischen Venlo und Hamm RE 17 zwischen Hagen und Kassel

zwischen Hagen und Kassel RE 34 zwischen Dortmund und Siegen

zwischen Dortmund und Siegen RE 42 zwischen Münster und Mönchengladbach

zwischen Münster und Mönchengladbach RB 48 zwischen Bonn und Wuppertal

zwischen Bonn und Wuppertal RB 53 zwischen Dortmund und Iserlohn

Der Betreiber National Express teilt mit, dass sein Personal nicht am Streik beteiligt sei. Gleichwohl könne es auch auf diesen Linien zu Verspätungen und Einschränkungen kommen, wenn Stellwerksmitarbeiter ihre Arbeit niederlegen. National Express unterhält in NRW die Linien RE1, RE4, RE5, RE6, RE7, RE11 und RB48. Gleiches gilt für die Linien der Eurobahn, die in NRW die Linie RE13 betreibt.

Zugausfälle und Umleitungen aufgrund von Bauarbeiten

Zusätzlich zu den angekündigten Streikmaßnahmen finden seit dem Wochenende auf einer zentralen Ruhrgebietsstrecke Bauarbeiten statt. Der Bochumer Hauptbahnhof und der Bahnhof Wattenscheidwerden vom Regional- und Fernverkehr nicht angefahren, die Züge zwischen Dortmund und Essen werden über Herne und Gelsenkirchen umgeleitet. Lediglich die S1 hält in Bochum. Die Sperrung soll bis zum 23. Februar dauern.

Auch die Niederrhein-Strecke von Oberhausen über Dinslaken, Voerde, Wesel, Rees und Emmerich bis Arnheim ist momentan gesperrt. Bis zum 19. Januar halten an diesen Bahnhöfen keine Züge. Für die Linien RE5, RE49, RE19 und RE44 gibt es Busse im Schienenersatzverkehr.

Eine weitere Großsperrung erwartet die Pendlerinnen und Pendler übrigens in 2027: Dann werden über fünf Monate Gleise saniert, mit großen Auswirkungen auf den Zugverkehr in NRW.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama