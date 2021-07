Flutkatastrophe Bayern: So ist die Unwetter-Lage in Passau und Berchtesgaden

Berlin. In Hochwassergebieten im Süden und Osten Bayerns können die Menschen etwas aufatmen. Das Kabinett will am Dienstag Hilfen beschließen.

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern gibt Entwarnung wegen des Unwetters und geht davon aus, dass sich die Situation zunehmend entspannt. Weil es keine relevanten Niederschläge mehr gegeben habe und laut Deutschen Wetterdienst auch so bleiben soll, sei von einer weitgehenden Entspannung auszugehen, hieß es seitens des Hochwassernachrichtendiensts am Montag.

Am Montagmorgen lag der Pegelstand der Donau in Passau bei 8,18 Metern - niedriger als die Hochwasserwarnstufe von 8,50 Metern. Von katastrophalen Zuständen sei man zum Glück noch entfernt, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr rechnet damit, dass am Abend oder spätestens am Dienstag die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser beginnen können.

Hochwasser in Bayern: Lage in Passau entspannt sich

Uferpromenade und Parkplätze wurden zuvor allerdings bereits überflutet, Bewohner schützten Häuser mit Sandsäcken und Barrieren. Im Berchtesgadener Land in Oberbayern hatte die Wucht des Wassers bereits am Wochenende mit voller Kraft zugeschlagen, weil der Fluss Ache über die Ufer trat.

Im Hochwassergebiet waren nach offiziellen Angaben rund 900 Hilfskräfte in den besonders betroffenen Orten im Einsatz. Zwei Menschen kamen ums Leben. Ein Opfer starb dem Landkreis zufolge an einer natürlichen Ursache. Aber auch das könne mit dem Unwetter zusammenhängen.

Mehr als 160 Menschen mussten in der Urlaubsregion rund um den Königssee aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden, wie eine Sprecherin des Landratsamtes am Wochenende erklärte. Betroffen in Bayern waren vor allem die Orte Berchtesgaden, Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg und Ramsau. Lesen Sie hier, welche Kreise deutschlandweit besonders stark von den Unwettern verwüstet wurden.

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Erftstadt-Blessem hat es massive Überschwemmungen gegeben, mehrere Häuser stürzten ein. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Pure Zerstörung: Die Fluten haben mehrere Häuser in Erftstadt-Blessem vollständig niedergerissen. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Bilder aus Erftstadt: Feuerwehrleute blicken von einer Brücke auf die überflutete Bundesstraße 265. Die Wassermassen haben die Straße überflutet, mehrere Lkw sind ineinander verkeilt. Foto: Marius Becker/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Unzählige Autos liegen noch auf der B265 bei Erfstadt in NRW. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Auf der B265 bei Erfstadt suchen Solodaten der Bundeswehr in überfluteten Autos nach Opfern. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In der Nähe von Erftstadt stürzten Teile der A1 in die Erft. Foto: David Young/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Das Dorf Schuld in der Eifel traf es beim Hochwasser besonders hart. Häuser stürzten ein, immer noch werden viele Menschen vermisst. Aufnahmen mit einer Drohne zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Foto: IMAGO / Reichwein

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Schuld in Rheinland-Pfalz: Das Hochwasser hat den Ort verwüstet. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Die Brücke in Schuld im Kreis Ahrweiler ist nach dem Unwetter mit Hochwasser unpassierbar geworden. Foto: Boris Roessler/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Hochwasser in der Eifel: Die Straße zwischen Dernau und Walporzheim wurde auf einem Abschnitt einfach von den Fluten mitgerissen. Foto: IMAGO / Future Image

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Der Ort Dernau (Landkreis Ahrweiler) wurde beinahe komplett von den Wassermassen geflutet. Foto: IMAGO / Future Image

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz: Eine Brücke, die im Bereich des Kurparks die Ahr überspannt, wurde durch das Hochwasser weggerissen. Foto: Thomas Frey/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Bad Neuenahr stapelt sich der Schutt, den die Menschen nach dem Hochwasser aus ihren Häusern schaffen, auf der Straße. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe An einer anderen Stelle in Bad Neuenahr hat das Wasser ein Trümmerfeld hinterlassen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Der Wehr des Baldeneysees in Essen: Nach heftigen Regenfällen trat die Ruhr aus dem Bett und überschwemmte die Landschaft und Ortschaften. Sie erreichte den höchsten Pegelstand, der je gemessen wurde. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Im Ahrtal trat der Fluss vielerorts über die Ufer und überschwemmte nicht nur Keller, sondern ganze Ortschaften. Viele Menschen verloren alles - wie diese Flutopfer im Ort Dernau (Landkreis Ahrweiler). Foto: IMAGO / Future Image

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Die Rurtalsperre Schwammenauel ist in der Nacht zu Freitag übergelaufen. Noch immer ist die Lage vor Ort angespannt. Foto: Oliver Berg/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Auf dem Campingplatz Waldcamping in Prüm riss das Unwetter Wohnwagen um und verursachte schwere Schäden. Foto: IMAGO / Eibner

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Bilder aus der Gemeinde Monreal in Rheinland-Pfalz. Der gesamte Ortskern ist überflutet. Foto: IMAGO / Nordphoto

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Mit einem Bergepanzer und schwerem Räumgerät rückt die Bundeswehr in Hagen an, um die Schäden, die die Überflutung des Nahmerbach am Vorabend mit sich gebracht hatte, zu beseitigen. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Soldaten der Bundeswehr helfen mit dem Pionierpanzer Dachs bei den Aufräumarbeiten in Hagen-Hohenlimburg. Die Unwetterschäden sind schwer. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Hagen sorgte der Starkregen für chaotische Zustände. Helferinnen und Helfer mussten im Ortsteil Hohenlimburg ein Altenheim evakuieren. Foto: Dieter Menne/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Erdorf, einem Stadtteil von Bitburg in der Eifel, lief der kleine Fluss Kyll über. Teile des Dorfs sind geflutet. Hier beobachtet ein Anwohner, wie die Wassermassen die untere Etage seines Hauses überfluten. Foto: Harald Tittel/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Im nordrhein-westfälischen Altena starb ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes. Der Ort ist an noch an vielen Stellen überflutet. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Köln erreichte der Rhein Pegelstände von über fünf Metern - und das Wasser könnte noch weiter steigen. Viele Keller sind vollgelaufen, viele Straßen überflutet. Foto: Marius Becker/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Auch die Niederlande hat das starke Unwetter getroffen. Auf dem Campingplatz De Hatenboer in Roermond stehen Wohnwagen unter Wasser. Durch die starken Regenfälle ist die Maas auf eine Rekordhöhe gestiegen. Foto: IMAGO / ANP / Hollandse Hooghte

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Ein Luftbild zeigt den Hochwasserstand in der niederländischen Provinz Limburg. Die Maas ist nach heftigen Regenfällen über die Ufer getreten. Foto: Sem van der Wal / ANP / AFP)

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Trooz in Belgien: In den Provinzen Lüttich, Luxemburg und Namur wurde der provinzielle Katastrophenplan ausgerufen. Kritisch bleibt die Situation in Maaseik in der Provinz Limburg, wo das Wasser immer noch steigt. Foto: Eric Lalmand/BELGA/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Eine Anwohnerin von Trooz begutachtet die Schäden an ihrem Haus. Die belgische Gemeinde wurde von dem Hochwasser stark getroffen. Foto: ERIC LALMAND / BELGA / AFP

Spenden nach Hochwasser: Innenminister verspricht Unterstützung

Auch andere Flüsse schwollen an, etwa in Oberbayern die Loisach bei Schlehdorf im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen oder die Isar in München. Dramatisch wurde es jedoch nicht. In Neuburg an der Donau überschritt das Hochwasser knapp die Meldestufe 3 mit 4,63 Metern.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sicherte indes schnelle Hilfen für die vom Hochwasser Betroffenen im Süden und Osten Bayerns zu. Das bayerische Kabinett werde am Dienstag beschließen, wie Hilfen aussehen könnten, sagte der CSU-Politiker im Interview mit der "BR24 Rundschau".

Hilfen solle es auch vom Bund geben. "Wir werden diese Menschen dort nicht allein lassen", betonte Herrmann. Es gehe darum, Straßen und Brücken so schnell wie möglich wieder aufzubauen, aber auch betroffenen Familien zu helfen. "Das wird sehr unbürokratisch und schnell erfolgen müssen", machte der Innenminister deutlich. Lesen Sie auch: Hochwasser: So können Sie jetzt für Betroffene spenden

Wetter in Bayern: Tagsüber vereinzelte Gewitter

Laut Meteorologen seien tagsüber in Bayern vereinzelte Gewitter zwar nicht ausgeschlossen. Insgesamt stehe Deutschland in den nächsten Tagen mit recht trockener Luft jedoch ein relativ ruhiger Witterungsabschnitt bevor.

Klaus Schmid, Bürgermeister der bayerischen Stadt Simbach am Inn, die vor fünf Jahren von einer Flut verwüstet worden war, sieht die aktuelle Kritik am Katastrophenschutz mit gemischten Gefühlen.

"Ich denke nicht, dass der Katastrophenschutz versagt hat. Es ist eine sehr, sehr schwierige Sache, die Warnungen zeitgerecht hinzubekommen", sagte der CSU-Kommunalpolitiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Das sind Ereignisse, die sehr kurzfristig kommen. Es ist auch gefährlich, Vorwarnungen auszusprechen, die dann die Bevölkerung durcheinander bringen."Die Menschen müssten die Warnungen auch annehmen.

Merkel: Deutsche Sprache kenne "kaum Worte" für diese Verwüstung

Die Stadt in Niederbayern mit rund 10.000 Einwohnern wurde im Juni 2016 überflutet, weil der kleine Bach Simbach in Sturzfluten über die Ufer trat. Fünf Menschen starben. "Es war eine Wetterlage angesagt, aber am Ende waren nicht zwei Gewitterzellen über uns, sondern 40", sagte Schmid. "Irgendwo ist immer die Hoffnung und der Glaube da, dass es nicht so schlimm kommt."

Die Situation in Westdeutschland ist weiterhin angespannt. Die Aufräumarbeiten dürften viel Zeit beanspruchen. Nach dem Hochwasser ist die Lage in Erftstadt weiter kritisch. Bei ihrem Besuch im Flutgebiet sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von "einer gespenstischen Situation". Die deutsche Sprache kenne "kaum Worte" für diese Verwüstung, sagte sie und nannte das Ausmaß der Katastrophe "surreal" (les/dpa)

