Ein Bielefelder Paar soll sein eigenes Baby kurz nach der Geburt getötet haben. Ermittler fanden den toten Säugling in einem Waldstück.

Bielefeld Nach dem Tod eines Säuglings in Bielefeld bestätigt die Obduktion jetzt den Verdacht: Die Eltern sollen ihr Baby nach der Geburt getötet haben.

Nach dem Tod eines Säuglings im November 2023 in Bielefeld, gibt es nach der Obduktion am Montag traurige Gewissheit: Die Untersuchung des Säuglings hat den Verdacht bestätigt, dass die Eltern des Babys ihr Kind unmittelbar nach der Geburt gemeinschaftlich getötet haben sollen.

Am Oberkörper des Kindes seien mehrere mutmaßlich tödliche Messerstiche entdeckt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die dringend tatverdächtigen Eltern sitzen seit Samstag in Untersuchungshaft. Der 22-jährige Vater hatte bei einer Vernehmung gesagt, wo er den Leichnahm abgelegt hatte. Die Ermittler fanden den toten Säugling daraufhin in einem Waldstück.

Bielefelder Paar sitzt jetzt in Untersuchungshaft

Gegen das Paar aus Bielefeld wird wegen Mordes ermittelt, bereits am Samstag ordnete ein Haftrichter die Untersuchungshaft gegen den 22-jährigen Bielefelder und die 19-jährige Bielefelderin an. Um die Hintergründe aufzuklären, wurde die Bielefelder Mordkommission „Jupiter“ unter der Leitung von Kriminalhauptkomissar Moritz Rawe eingerichtet. (dpa/red)

