Die Weltgesundheitsorganisation stuft das Risiko durch die neue Omikron-Variante des Coronavirus weltweit als "sehr hoch" ein. Ein starker Anstieg der Infektionsfälle durch die Omikron-Variante könne schwerwiegende Folgen haben, warnte die WHO in Genf. of the World Health Organization (WHO) headquarters building in Geneva

Berlin Die neu entdeckte Corona-Variante Omikron alarmiert die Wissenschaft. Biontech und Moderna haben begonnen, die Mutante zu untersuchen.

Die neue Corona-Variante Omikron erhält etliche Mutationen am Spike-Protein

Wirken die Impfungen deshalb nun weniger?



Biontech und Moderna bereiten sich schon mal auf eine Anpassung vor

Erst vor wenigen Tagen wurde die Omikron-Variante des Coronavirus in Südafrika erstmals entdeckt - und schon überschlagen sich die Nachrichten. Forscherinnen und Forscher zeigen sich angesichts einer möglichen höheren Ansteckungsgefahr alarmiert. Ob die bisherigen Impfungen gegen Omikron wirken, ist noch unklar. Nun hat der Impfstoffhersteller Moderna mit der Arbeit an einem möglichen angepassten Impfstoff gegen die Mutante begonnen. Und auch der Mainzer Hersteller Biontech hat erste Untersuchungen aufgenommen.

Hunderte Moderna-Mitarbeiter hätten nach ersten Veröffentlichungen zur Virusvariante direkt an dem in den USA üblicherweise groß gefeierten Festtag Thanksgiving angefangen, an einer entsprechenden Anpassung des Corona-Impfstoffs zu arbeiten, sagte der medizinische Chef des Pharmakonzerns, Paul Burton, am Sonntag in einem BBC-Interview. Thanksgiving wurde in diesem Jahr am 25. November begangen - also am vergangenen Donnerstag.

Omikron: Wirken die Corona-Impfungen gegen die Variante?

Bis man gesicherte Erkenntnisse habe, werde es noch einige Wochen dauern. Dann könne man sagen, wie sehr sich die neue Variante der Wirkung der aktuellen Impfstoffe entziehe und ob ein neues Vakzin produziert werden müsse.

Sollte dies der Fall sein, rechne er damit, dass der Impfstoff Anfang 2022 in großem Maßstab hergestellt werden könnte. "Das ist ein gefährlich erscheinendes Virus", erklärte Burton. "Aber ich denke, wir haben jetzt viele Werkzeuge in unserem Arsenal, um es zu bekämpfen, also bin ich optimistisch." Lesen Sie hier: So gut schützen Moderna und Biontech vor Omikron.

Auch Biontech untersucht die neue Variante

Biontech arbeitet neben laufenden Labortests zur Untersuchung der neuen Corona-Variante Omikron ebenfalls an der Entwicklung eines angepassten Impfstoffs - und zwar bereits vorbeugend für den Fall, dass dieser notwendig werden könnte. "Um keine Zeit zu verlieren, gehen wir diese beiden Aufgaben parallel an, bis die Daten vorliegen und wir mehr Informationen darüber haben, ob der Impfstoff angepasst werden sollte oder nicht", teilte eine Biontech-Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Lesen Sie auch: Drosten über Omikron: So schätzt der Virologe die Lage ein

Bereits vor Monaten habe man in Kooperation mit dem US-Partner Pfizer Vorbereitungen getroffen, um im Fall einer sogenannten Escape-Variante des Virus den Impfstoff innerhalb von sechs Wochen anzupassen und erste Chargen innerhalb von 100 Tagen auszuliefern, erklärte Biontech. Dafür seien klinische Studien mit variantenspezifischen Impfstoffen gestartet worden, um Daten zur Sicherheit und Verträglichkeit zu erheben. Diese könnten im Fall einer Anpassung bei den Behörden als Musterdaten vorgelegt werden. Escape-Varianten sind Mutanten, die sich der Wirkung der verfügbaren Impfstoffe ganz oder teilweise entziehen können.

Die zuerst im südlichen Afrika nachgewiesene Omikron-Variante (B.1.1.529) wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als "besorgniserregend" eingestuft. Wie auch das Mittel von Moderna gehört das Vakzin von Biontech zu den mRNA-Impfstoffen, deren Anpassung an neue Varianten als relativ gut machbar gilt.

