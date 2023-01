Lisa Loring ist tot: "Addams Family"-Star stirbt mit 64

Das deutsche Antikriegsdrama "Im Westen nichts Neues" geht als einer der Favoriten in das diesjährige Oscar-Rennen. Die Netflix-Produktion von Regisseur Edward Berger ist für insgesamt neun Oscars nominiert, darunter als bester Film und als bester internationaler Film.

Berlin. Ex-Kinderstar Lisa Loring ist am Samstag gestorben. Die 64-Jährige spielte einst in den 60er-Jahren im Serienhit "The Addams Family".

Auf Netflix boomt die Neuinszenierung des Horrorklassikers "Wednesday". In der originalen Serie spielte US-Schauspielerin Lisa Loring die mies gelaunte Tochter der namensgebenden "Addams Family". Am Samstag ist sie an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, wie ihre Tochter Vanessa Foumberg bestätigte. Laut US-Medien hatte sich der Hirnschlag bereits vier Tage vorher ereignet, bevor die Ärzte die lebenserhaltenden Maschinen abschalteten.

Kinderstar aus der Schwarz-Weiß-Ära is tot: Loring stirbt mit 64

Loring, die nach ihrer Rolle in der 60er-Jahre-Gruselcomedy nur wenige Auftritte hatte, hinterlässt zwei Töchter. Die 64-Jährige war zudem viermal verheiratet.

Der Streamingdienst Netflix hatte im November 2022 eine neue Serie speziell um die Figur Wednesday veröffentlicht. Der Achtteiler stand bei den Netflix-Serien wochenlang auf Platz eins und stellte Streaming-Rekorde auf. Hauptdarstellerin Jenna Ortega (20) war zeitweilig eines der Lieblingsthemen der sozialen Medien. Besonders in den sozialen Medien hatte die Neuerscheinung einen Hype ausgelöst. (fmg)

