Corona-Kriminalität: 5000 FFP2-Masken aus Klinik gestohlen

Bergisch Gladbach. Im Lager eines Krankenhauses in Bergisch Gladbach fehlten auf einmal mehrere Kartons mit FFP2-Masken. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus.

In der Corona-Pandemie suchen sich Kriminelle vielfach neue Betätigungsfelder in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Nachdem nun medizinische oder FFP2-Masken an vielen Orten Pflicht sind, zählt offenbar auch der Mund-Nase-Schutz zu einem begehrten Diebesobjekt. Das wurde jetzt einem Krankenhaus in Bergisch Gladbach zum Verhängnis.

Aus dem Lager der Klinik haben Unbekannte rund 5000 Schutzmasken gestohlen, die für den Klinikbetrieb notwendig seien. Wert der Beute laut Polizeibericht: rund 5000 Euro. Bei der Überprüfung des Lagerbestands am 18. Januar seien die nun fünf fehlenden Kartons noch da gewesen - eine Woche später waren sie verschwunden, heißt es im Pressebericht zu dem Einsatz. Spuren, die darauf deuten, dass sich jemand gewaltsam Zutritt verschafft hat, fand die Polizei aber nicht.

Masken-Klau im Krankenhaus - Klinik stellt Strafanzeige

Trotz intensiver Recherche konnte sich die Klinik die hohe Anzahl an fehlenden Masken nicht erklären. Das Krankenhaus hat nun Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet. (red/dpa)