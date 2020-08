Dortmund: 33-Jähriger nach Streit lebensgefährlich verletzt

Die Polizei hat einen 52-Jährigen festgenommen, der in Dortmund einen 33-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben soll.

Dortmund. Nach einem Streit in Dortmund ist ein 33-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Die genauen Tathintergründe sind noch völlig unklar: Nach einem Streit in der Dortmunder Nordstadt ist am frühen Samstagmorgen ein 33-jähriger Pole lebensgefährlich verletzt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund am Sonntag mit.

Demnach soll es gegen 5 Uhr an der Oesterholzstraße zunächst zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen sein. Offenbar zückte ein 52-jähriger Deutscher im Verlauf des Streits ein Messer und verletzte den jüngeren Kontrahenten damit lebensgefährlich.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Dortmund ermittelt wegen versuchten Totschlags. Nähere Einzelheiten zu dem Fall konnte die Polizei noch nicht mitteilen.