Ermittler sichern spuren am Tatort in Marl, wo in der Nacht zu Dienstag eine 27-Jährige tödlich verletzt wurde. Ein vierjähriger Junge schwebt in Lebensgefahr.

Tötungsdelikt Gewalttat in Marl: 27-Jährige tot, Junge (4) in Lebensgefahr

Marl. Polizisten haben in der Nacht eine 27-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden, ein Junge (4) schwebt in Lebensgefahr. Ein Mann wurde festgenommen.

Eine furchtbare Gewalttat hat sich in der Nacht zu Dienstag im Marler Stadtteil Brassert abgespielt: Nach einem Anruf in der Leitstelle fanden Polizeibeamte kurz nach Mitternacht eine 27-jährige Frau tot in ihrer Wohnung. Ebenfalls aufgefunden wurde ein vierjähriger Junge, der lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Das Mehrfamilienhaus im Marler Stadtteil Brassert wurde weiträumig mit Flatterband abgesperrt. Foto: Rene Anhuth/ ANC-NEWS

Noch in der Nacht konnte ein 20-jähriger Marler als Tatverdächtiger im Stadtgebiet festgenommen werden. In welchem Verhältnis er zu der Frau und dem Jungen stand, konnte am Dienstagmorgen noch nicht bekannt gegeben werden. Auch zu weiteren Einzelheiten über den Tathergang konnte die Polizei Recklinghausen auf Anfrage keine näheren Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft Essen hat die Ermittlungen übernommen.