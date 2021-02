Leerer Linienbus kracht in Hauswand - zwei Bewohner verletzt

Wuppertal. Ein an einer Haltestelle geparkter Bus ist in Wuppertal plötzlich losgerollt und in ein Haus gekracht. Die Polizei untersucht nun die Ursache.

Ein leerer Linienbus ist in Wuppertal wie von Geisterhand losgerollt und in ein Haus gekracht, in dem zwei Menschen verletzt wurden. Zwei Spaziergänger mit Kinderwagen hatten sich vor dem außer Kontrolle geratenen Ungetüm zuvor noch retten können, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Der Fahrer hatte den Bus gerade am Depot beim Hauptbahnhof abgestellt, als dieser sich plötzlich selbstständig machte und über die abschüssige Straße geradewegs in eine Hauswand rollte. Der Bus sei dann mit solcher Wucht gegen die Fassade des Haus geprallt, das dort eine 22-Jährige und ein 20-Jähriger durch herabfallende Steine verletzt wurden. Beide kamen ins Krankenhaus.

Der Schaden, den der Vorfall am Samstag verursachte, wird auf 40. 000 Euro geschätzt. Ob der Bus wegen eines technischen Defekts losrollte, wegen spiegelglatter Straße oder vergessener Handbremse, werde nun untersucht. (dpa)