Für einen Mann in Neuss kam jede Hilfe zu spät. Er starb beim Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Neuss

Neuss. Beim Brand in einem achtstöckigen Mehrfamilienhaus in Neuss ist ein Mann in der Nacht zu Sonntag ums Leben gekommen.

Beim Brand einer Wohnung in einem Neusser Mehrfamilienhaus ist ein Mann gestorben. Wie die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen mitteilte, wurde der Mann leblos in seinem Schlafzimmer aufgefunden. Die Einsatzkräfte waren um 3.14 Uhr alarmiert worden.

Aus seiner Wohnung war nachts dichter Rauch gequollen, ein Nachbar hatte zuvor wegen Brandgeruchs im Hausflur die Einsatzkräfte gerufen. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die anderen Wohnungen in dem achtstöckigen Haus blieben von den Flammen verschont.