Vierjähriges Kind nach Sturz in Lichtschacht schwer verletzt

Grevenbroich. In Grevenbroich ist ein vierjähriger Junge am Sonntagnachmittag in einen sechs Meter tiefen Lichtschacht gestürzt. Er wurde schwer verletzt.

Tragisches Unglück auf einer Sportanlage in Grevenbroich-Neurath: Ein vierjähriger Junge ist dort am Sonntagnachmittag in einen sechs Meter tiefen Lichtschacht gestürzt. Sein Vater rettete ihn aus dem fünf Quadratmeter großen Schacht und übergab ihn dem sofort alarmierten Rettungsdienst. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Junge den Sportplatz mit weiteren Kindern und ihren Erziehungsberechtigten besucht. Warum der Vierjährige in den Schacht stürzte, ist noch unklar.