Bombensicherung Blindgängerverdacht in Münster: Keine Evakuierung nötig

+++UPDATE+++ Der Verdacht auf eine Blindgängerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat sich nicht bestätigt. Die unter dem Domplatz in Münster gefundene Bombe ist damals bereits beim Aufprall explodiert. Eine Evakuierung ist deswegen nicht nötig.

Münster bereitete Räumung rund um den Dom vor

Die Stadt Münster hatte sich am Freitagmorgen auf eine mögliche Evakuierung der Innenstadt rund um den Domplatz vorbereitet. Grund war der Verdacht auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Boden in der Altstadt vermutet werden. „Der Verdacht besteht immer noch“, sagte ein Feuerwehr-Sprecher am Freitagmorgen. Es mussten noch letzte Ausgrabungen gemacht werden, bevor die Lage abschließend bewertet werden konnte.

Mögliche Evakuierung im Umkreis von 250 Metern

Hätte sich der Verdacht bestätigt, hätte wie bereits im Vorfeld angekündigt der Bereich im Umkreis von 250 Metern geräumt werden müssen. Nach Angaben der Stadt fällt ein Markt auf dem Platz aus, mehrere Buslinien wurden umgeleitet und mehrere Behörden haben ihren Mitarbeitern bereits vorsorglich frei gegeben.

Betroffen von einer möglichen Evakuierung wären neben dem Bischofssitz zahlreiche Uni-Gebäude, die Bezirksregierung, das historische und neue Rathaus, Kaufleute und das LWL-Museum für Kunst und Kultur gewesen. Sollten die Bomben größer sein als bislang gedacht, würde der Radius auf 500 Meter erweitert. Dann wäre auch das Oberverwaltungsgericht (OVG) betroffen gewesen. (dpa)