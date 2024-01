Mehrere Täter greifen in der Silvesternacht einen 49-Jährigen in Dänemark an und nehmen zwei seiner Kinder mit. Die dänische Polizei geht von einem Sorgerechtsstreit aus. Dann gibt die prominente Mutter aus Hamburg eine Erklärung ab.

Hamburg Gegen die Steakhouse-Erbin Christina Block wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen. Jetzt meldet sich ihr Vater Eugen Block zu Wort.

Das Drama um die angebliche Entführung der „Block House“-Erben sorgt seit Tagen für Schlagzeilen. In der Silvesternacht zogen acht Männer zwei Kinder von Christina Block in ein Auto und brachten sie, wie sich schließlich herausstellte, nach Hamburg. Hintergrund ist vermutlich ein schon lange schwelender Sorgerechtsstreit zwischen Block und ihrem früheren Ehemann Stephan Hensel. Wenige Tage später überschlagen sich die Ereignisse.

Nun hat sich erstmals der Vater von Christina Block, Steakhaus-König Eugen Block, gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“ zu Wort gemeldet. Er bestätigte demnach, dass sich seine Enkel nun bei seiner Tochter aufhalten, er habe sie aber noch nicht wiedergesehen.

„Block House“: Mutmaßliche Entführung - Haftbefehl erlassen

Zuvor war bekannt geworden, dass gegen die „Block-House“-Erbin Christina Block in Dänemark ein europäischer Haftbefehl erlassen wurde. Das zeigen Recherchen des „Hamburger Abendblatts“, die sich mit Berichten der „Bild“-Zeitung decken. Laut dieser sei der Haftbefehl von der Hamburger Staatsanwaltschaft in einen Aufenthaltsbeschluss umgewandelt worden. Das heißt: Block muss sich regelmäßig bei den Behörden melden und ihren Aufenthaltsort mitteilen. Die Staatsanwaltschaft wollte das am Donnerstag nicht kommentieren.

Christina Block (Tochter v. Eugen Block) mit Klara Hensel (Enkel-Tochter v. Eugen Block) und Eugen Block (v.l.). Foto: BREUEL-BILD/ABB / picture alliance / BREUEL-BILD

Eugen Block: Weihnachtsgeschenke landeten bei der Polizei

Eugen Block wollte sich zu den Vorwürfen gegenüber seiner Tochter nicht direkt äußern. Die Situation mit seinen Enkeln habe ihm aber „viel Herzleid“ bereitet, so Block. Er sei sogar um die Weihnachtszeit herum noch in Dänemark gewesen, wollte dort ein Paket für die Enkel abgeben. „Mit HSV-Trikot und einem Fußball für den Jungen“, erzählt er dem „Abendblatt“. „Doch ich bin wiederholt nicht hereingelassen worden“. Das Paket sei schließlich bei der Polizei gelandet und dort geöffnet worden. Man habe wohl etwas „Gefährliches“ darin vermutet.

Weiterhin berichtet das „Abendblatt“, dass die beiden Autos, mit denen die Kinder aus Dänemark geholt wurden, am Hamburger Flughafen gemietet worden seien. Die Männer hätten israelische Pässe vorgelegt und die Autos später wieder ordnungsgemäß abgegeben.

Mehr dazu lesen Sie hier: „Block House“-Erben – Zeuge schildert dramatische Szenen

„Block House“-Familie: Unbekannte Täter überwältigten Vater und zerrten Kinder in Autos

Der Vorfall in der Silvesternacht ist der traurige Höhepunkt eines Sorgerechtsstreits, der seit mehr als zwei Jahre medial und juristisch im Hause Block schwelt. Mittlerweile hat sich nach „Abendblatt“-Informationen auch das Jugendamt in Hamburg eingeschaltet.

Die Hamburger Steakhaus-Erbin Christina Block mit ihrem Ex-MannStephan Hensel und zwei der vier gemeinsamen Kinder im Jahr 2012 (Archivbild). Foto: Unbekannt / imago images/Eventpress

Seit 2021 lebten Theodor und Klara bei ihrem Vater Stephan Hensel im dänischen Grasten (dt. Gravenstein). Der 49 Jahre alte Unternehmensberater war in der Neujahrsnacht gemeinsam mit den beiden Kindern zu Gast in einem Café und gegen 0.17 Uhr auf dem Weg zum Feuerwerk, als unbekannte Männer aus Autos stiegen, ihn umstießen und schlugen. Dann zwangen die Täter die beiden Kinder in ein Auto. So berichtete es die zuständige Polizei von Südjütland in Dänemark noch am selben Tag. Sie ermittelt nun wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung.

Über eine Unternehmenssprecherin ließ Christina Block am Dienstagabend schließlich verlauten, dass die Kinder wohlauf seien. In der Nacht zu Mittwoch kehrte Block mit Sohn und Tochter in das Anwesen im Hamburger Nordosten zurück.

Ebenfalls interessant: Sorgerechtsstreit – Was das mit der Psyche von Kindern macht

Den ganzen Artikel lesen Sie beim „Hamburger Abendblatt“, das wie diese Redaktion zur Funke Mediengruppe gehört.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama