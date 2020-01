Bonn: Hauptbahnhof nach erneuter Bombendrohung gesperrt

Archivbild. Im Dezember 2012 war ein Bombenanschlag im Hauptbahnhof in Bonn gescheitert (Foto). Jetzt gab es jüngst bereits zweimal eine Bombendrohung dort. Der Bahnhof wurde gesperrt und durchsucht.

Bonn. Der Bonner Hauptbahnhof ist am Dienstagabend zum zweiten Mal seit Sonntag geräumt worden. Erneut gab es einen Bombendrohung.

Bei der Bonner Polizei ist am Dienstagabend erneut eine Bombendrohung via Telefon eingegangen. Mehr als 40 Polizisten räumten umgehend den Bereich um den Bonner Hauptbahnhof, sperrten ihn ab und durchsuchten ihn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Einsatz dauerte demnach fast fünf Stunden, ein verdächtiger Gegenstand wurde jedoch wieder nicht gefunden. Auch Sprengstoffspürhunde der Bundespolizei waren im Einsatz.

Drohanruf kam aus einer Telefonzelle

Laut ersten Ermittlungen kam der Anruf aus einer Telefonzelle auf dem Bischofsplatz in Bonn.

Bereits am Sonntag hatte ein Unbekannter telefonisch eine Bombendrohung abgesetzt. Der Hauptbahnhof war deshalb für mehrere Stunden gesperrt und durchsucht worden. Entdeckt wurde jedoch nichts. Die Kriminalpolizei konnte später ermitteln, dass der Drohanruf offenbar aus einer öffentlichen Telefonsäule an der Poppelsdorfer Allee gekommen war.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0228/15-0 zu melden. (mit dpa)