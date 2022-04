Boris Becker: Urteil gefallen – Gefängnis für Tennisstar

Ex-Tennisstar Boris Becker muss in London für zwei Jahre und sechs Monate in Haft. Ihm wurde vorgeworfen, Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen zu haben.

Berlin. Der ehemalige Tennisprofi war bereits Anfang April schuldig gesprochen worden. Jetzt steht fest, welche Strafe Boris Becker erhält.

Im Prozess gegen Boris Becker ist am Freitag in London das Strafmaß verkündet worden. Das Gericht verurteilte den dreifachen Wimbledon-Sieger am Freitag zu zweieinhalb Jahren Haft, die er sofort antreten muss. Mindestens die Hälfte davon muss Becker absitzen.

Becker war bereits Anfang April von den Geschworenen des Londoner Southwark Crown Court in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Der 54-Jährige habe seinem Insolvenzverwalter Teile seines Vermögens vorenthalten, urteilte die Jury. Er kann allerdings noch Rechtsmittel einlegen – sowohl gegen den Schuldspruch als auch gegen das Strafmaß.

Die Laienrichter am Southwark Crown Court waren zu der Ansicht gelangt, dass Becker den Besitz einer Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschleiert, unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwiesen und Anteile an einer Firma für künstliche Intelligenz verschwiegen hatte. Außerdem habe er eine Darlehensschuld nicht mitgeteilt.

Boris Becker: In vier von 24 Anklagepunkten schuldig

Die Staatsanwaltschaft hatte insgesamt 24 Anklagepunkte gegen Becker erhoben. Anklägerin Rebecca Chalkley sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Tennisstar zahlreiche Besitztümer absichtlich verschwiegen hatte und nun seinen Beratern die Schuld zuwies. Sie sollen sich Becker zufolge um seine Finanzen gekümmert hatten. Der Verteidiger der Tennis-Legende hatte erklärt, sein Mandant sei zwar naiv, aber unschuldig.

Boris Becker und seine Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro auf dem Weg zur Strafmaßverkündung Foto: dpa

Der dreifache Wimbledon-Sieger hatte zwar während seiner Karriere etwa 25 Millionen US-Dollar an Preisgeld eingesammelt und nach eigenen Schätzungen etwa dieselbe Summe mit Werbung verdient. Dennoch geriet er in finanzielle Probleme. Vor Gericht machte Becker dafür unter anderem die teure Scheidung von Ex-Frau Barbara verantwortlich, dazu hohe Unterhaltskosten für die uneheliche Tochter Anna Ermakowa.

Über das Strafmaß gegen Becker entschied Richterin Deborah Taylor. Dieselbe Richterin hatte Wikileaks-Gründer Julian Assange im Mai 2019 wegen Verstoßes gegen seine Kautionsauflagen zu 50 Wochen Haft verurteilt. (dpa/fmg)

