Ermittlungen Brand auf Campingplatz: Leiche in Wohnwagen entdeckt

Warendorf. Nach einem Brand auf einem Campingplatz im Kreis Warendorf wurde eine Leiche gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Nach einem Brand auf einem Campingplatz im Landkreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei einen Toten gefunden. Der Leichnam konnte zunächst nicht identifiziert werden, wie die Polizei in Warendorf am Montag mitteilte. Die Todesursache war zunächst noch unklar.

Demnach kam es am Sonntag gegen 21.42 Uhr auf dem Campingplatz am Ortsrand von Telgte zu einem Feuer. Der dort abgestellte Wohnwagen brannte innerhalb kürzester Zeit aus. Hinweise auf Fremdverschulden lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen dauerten an. (afp)

