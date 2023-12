Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Waltrop sind am Samstag 17 Menschen verletzt worden. (Symbolfoto)

Feuer Brand in Waltrop: 17 Menschen verletzt, Haus unbewohnbar

Waltrop In einem Waltroper Mehrfamilienhaus ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. 17 Personen wurden verletzt, ihr Zuhause ist vorerst unbewohnbar.

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Waltrop nahe Recklinghausen sind am Samstag 17 Menschen verletzt worden. Sie seien mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Viele hätten die Klinik wieder verlassen können.

Der Brand sei in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen. Die Ursache war noch unklar. Das Gebäude ist laut Polizei vorerst nicht mehr zu bewohnen. Die Höhe des Sachschadens stand am Abend nicht fest. In dem Haus sind 20 Bewohner gemeldet. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama