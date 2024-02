Berlin/Graben-Neudorf Im baden-württembergischen Graben-Neudorf greift ein Mann mehrere Frauen an. Schließlich verschwindet er in einem gestohlenen Auto.

Der Gewaltexzess eines Mannes beschäftigt die Polizei in der 10.000-Einwohner-Gemeinde Graben-Neudorf in Baden-Württemberg. Am Dienstagnachmittag hatte der Mann an mehreren Tatorten mehrere Personen angegriffen, vor allem Frauen. Bislang war die Polizei bei der Suche nach dem Täter erfolglos.

Angriff auf Schaffnerin in der Straßenbahn

Der erste Vorfall ereignete sich am späten Nachmittag in einer Straßenbahn der baden-württembergischen Gemeinde. Sein erstes Opfer war eine Zugbegleiterin, die er nach Polizeiangaben grundlos attackierte. Die Frau wurde geschlagen, getreten und gewürgt. Sie musste im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Peiniger flüchtete mit der Beuteltasche der 57-Jährigen.

Tellerwurf im Supermarkt

Als der Mann die Bahn verlassen hatte, bedrängte er zwei Frauen am Bahnsteig. Zunächst mussten sie einen Schwall an Beleidigungen über sich ergehen lassen, bevor er eine der Frauen, ein 26-Jährige, an der Jacke packte und schüttelte.

In einem nahe gelegenen Supermarkt setzte sich die Gewaltserie fort. Der Mann attackierte eine Bäckerin und bewarf sie mit einem Kuchenteller. Eine Frau, die in der Kassenschlange wartete, wurde zudem von dem Unbekannten begraptscht. Der Mann habe „unvermittelt mit der Hand auf das Gesäß“ geschlagen, hieß es von der Polizei. Taten, die demnach von lauten Schreien des Angreifers flankiert wurden.

Polizeibeschreibung: So sieht der Gesuchte aus

Laut Zeugen soll der schlanke 1,80 Meter-Mann zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. weiter schreibt die Polizei unter Berufung auf Zeugen: „Er habe dunkle kurze Haare, trug einen Vollbart und sei mutmaßlich von südländischer Erscheinung, jedoch mit heller Haut. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans, einem dunklen Oberteil mit Kapuze und einer dunklen Schildkappe. Möglicherweise trug er schwarze Schuhe mit weißen Elementen.“

Mann stiehlt Fluchtwagen und verschwindet

Nach dem Vorfall im Supermarkt flüchtete der Unbekannte. Mit einem abgebrochenen Flaschenhals hab er einen 23-Jährigen bedroht und diesen zur Herausgabe seiner Autoschlüssel gezwungen. Nach Polizeiangaben kam es dabei auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Angreifer und dem jungen Mann. Dieser trug leichte Verletzungen davon.

Mit einem grauen VW T-Cross flüchtete der Gewalttäter vor der Polizei, die mit einem Großaufgebot und einem Hubschrauber nach dem Verdächtigen fahndete. Obwohl dieser auf seiner Flucht mehrere Unfälle baute, konnte die Polizei ihn zunächst fassen.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefon 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

